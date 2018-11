Los correos que tienen en problemas a Ivanka, la hija de Trump

Ivanka Trump, la hija del presidente de EE. UU., se encuentra en líos federales en la Casa Blanca. Este lunes, el diario 'The Washington Post' publicó un artículo, en el que asegura Trump envió correos oficiales, aunque no contenido clasificado, por medio de su correo personal, acción que no está permitida, según las leyes internas.



El caso de Trump, se asemeja al de Hillary Clinton, candidata presidencial en 2016 y secretaria de Estado del expresidente Barack Obama, quien tenía un servidor electrónico privado en el sótano de su casa, por el que enviaba correos personales y laborales.

En las elecciones estadounidenses, el presidente Donald Trump criticó fuertemente a su opositora Clinton por estos hechos y hasta llegó a pedir cárcel para la candidata.



Pero es ahora la hija del exmandatario la que se encuentra en la mira por las mismas razones. Ivanka Trump respondió ante las pruebas del envío de unos 100 correos, que no sabía de los protocolos que debían seguir dentro de la Casa Blanca.



Peter Mirijanian, un portavoz del abogado Abbe Lowell, que representa a

Trump, reconoció que la hija del presidente utilizó el correo personal, pero dijo que ninguno de los mensajes que envió contenía información clasificada, como sí lo hacían los de Clinton.

Trump a veces utilizó su cuenta personal, casi siempre para asuntos logísticos FACEBOOK

TWITTER

El incidente de Hillary Clinton llevó a una investigación por parte del FBI. Pero los abogados de Ivanka Trump argumentan que ella solamente utilizó el correo para "asuntos logísticos".



Los correos habrían sucedido antes de que hiciera su transición al gobierno y tuviera una cuenta oficial proporcionada por la Casa Blanca, según afirma el abogado. "Trump a veces utilizó su cuenta personal, casi siempre para asuntos logísticos y de agenda relacionados con su familia", dice en un comunicado oficial.



De acuerdo con el 'Post', la acción de Ivanka Trump podría violar la Ley de registros presidenciales, que dicta que todo el material de las administraciones se debe conservar en un archivo. Asimismo, puede poner en riesgo la información confidencial de la Casa Blanca.



INTERNACIONAL*

Con información de 'The Washington Post'