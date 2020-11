Ivanka Trump y su esposo estarían en busca de un nuevo comienzo

Luego de que el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó el martes el tradicional indulto anual a un pavo antes de lo que será su última cena de Acción de Gracias como mandatario, este jueves, las tensiones no solo se viven de puertas para fuera de la Casa Blanca.



Según reveló el diario The New York Times, los funcionarios de la ciudad de Bedminster, en Nueva Jersey, ya están haciendo planes para un posible futuro de la familia Trump Kushner allí, con una adición a la “cabaña” de Ivanka Trump y Jared Kushner en los terrenos del Trump National Golf Club que incluye cuatro nuevas canchas de pickleball, un helipuerto reubicado y un complejo de spa y yoga.



La hija mayor de Donald Trump y su esposo estarían buscando una nueva base pare su familia, aunque muchos observadores coinciden en que el escenario más ideal no sería el de regresar a Nueva York.



Cuando Ivanka Trump y Jared Kushner asumieron sus primeros trabajos en la Casa Blanca, en 2017, aseguraron que serían una voz moderada en el ala oeste de la Casa Blanca y entre sus planes estaba el de volver a Nueva York ocho años después.



En los eventos más relevantes de Donald Trump, era usual verlo en compañía de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, su hija. Foto: Remo Casilli / Reuters

Sin embargo, esta situación se acortó a cuatro, luego de que Donald Trump perdió la reelección con el demócrata Joe Biden, y con un final poco ceremonioso y una imagen pública significativamente peor que cuando empezaron, es probable que la pareja planee su nueva vida con cierta distancia de Washington.



"De una manera extraña, incluso lo tendrán más difícil que el propio Trump en Nueva York”, dijo Donny Deutsch, magnate de la gestión de marcas en Manhattan y crítico de Donald Trump, en declaraciones a la televisión local.



Por eso, dentro de la baraja también se presume que Florida podría ser otra de las opciones, precisamente donde el presidente Trump se encuentra renovando su propiedad, Mar-a-Lago, en Palm Beach, según informó el diario estadounidense.



La pareja, que contrajo matrimonio en 2009, espera encontrar nuevas posibilidades luego del fin de la presidencia. Desde el punto de vista comercial, Ivanka Trump y Kushner tienen varias opciones, dado el dinero de la familia Kushner.



Dos personas que conocen a la pareja, le dijeron a The New York Times, que Ivanka podría resucitar sus marcas de joyería y ropa, reorientadas a sus nuevos fanáticos conservadores, pero dos más dicen que esa línea no se vendería.



Por su parte, en sus declaraciones, Deutsch dijo que probablemente Kushner se meta al "negocio inmobiliario". "Si él está haciendo algo con el nombre de Trump, puede monetizarlo en áreas rojas". Aunque nadie descarta la política para Ivanka Trump, ni como candidata ni como asesora política.



"Si estoy tratando de mantener mi escaño en el Senado o me postulo en las elecciones para gobernador en Míchigan, Wisconsin o Pensilvania, no solo quiero al presidente Trump, quiero a todos los Trump allí", dijo en declaraciones públicas Sam Nunberg, asesor de campaña de Trump.

Ivanka se casó con Jared, luego de convertirse al judaísmo. Foto: Instagram: ivankatrump

La cuestionada vida escolar de los Trump en Washington

Durante los últimos cuatro años, según informa The New York Times, una de las acaloradas divisiones que ha enfrentado la pareja es la inscripción de sus dos hijos mayores en la escuela primaria privada, a la que suelen ser hijos de funcionarios públicos y diplomáticos, aquellos ridiculizados por Donald Trump como el "Estado profundo".



A esto se sumó un estilo de vida opuesto a la regla tácita de este mundo escolar que establece que los padres con un amplio reconocimiento eviten irrumpir en la vida de la escuela. No obstante, los Trump solían aprovechar los eventos escolares para ocupar las primeras filas y saludar a los simpatizantes de la actual administración.



La tensión se incrementó en los últimos meses debido a los escasos protocolos preventivos para mitigar la propagación del covid-19 usados por los Trump en actos públicos. Incluso, según indica el diario, los administradores de la escuela se acercaron a la familia para hablar sobre la posible exposición de los estudiantes al virus, ya que uno de sus hijos asistía a clases de manera presencial.



Así, la familia se retiró de la escuela el 19 de octubre y se matriculó en otra primaria judía en el suburbio de Rockville, Maryland, en Washington.



Ahora, está por verse si deciden regresar a su vida en Nueva York o si optan por una opción más distante y reservada de la vida pública y política.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de La Nación, Argentina (GDA)

