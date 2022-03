Como se esperaba, los presidentes Joe Biden e Iván Duque tocaron muchos temas en su encuentro de ayer (10 de marzo) en la Casa Blanca, la primera presencial que sostiene el mandatario demócrata con un presidente latinoamericano.



Pero entre ellos, no hay duda, de que el que se robó la atención fue la designación a Colombia como Aliado Principal Extra Otán de Estados Unidos (MNNA por su sigla en inglés) y que se sumó al anuncio de un nuevo plan migratorio para la región y una nueva donación de vacunas contra el covid.



La noticia del MNNA, que había sido anticipada por este diario, eclipsó temporalmente la polémica desatada días previos por la cita que sostuvieron en Caracas funcionarios de la administración demócrata con el régimen de Nicolás Maduro.



“Me enorgullece anunciar que tengo la intención de designar a Colombia como un aliado mayor extra Otán. Porque eso es lo que es Colombia, un gran aliado de EE. UU. Y esto es un reconocimiento de lo cercana y única que es la relación entre los dos países”, dijo Biden, que estuvo reunido con Duque durante mas de una hora.



Los mandatarios hablaron primero en privado y luego con su delegación, que incluyó al secretario de Estado, Antony Blinken; al de Defensa, Lloyd Austin, y al asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan.



Por el lado colombiano, el presidente Duque estuvo acompañado del ministro de Defensa, Diego Molano; la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el embajador de Colombia en EE. UU., Juan Carlos Pinzón, entre otros.

Iván Duque (Archivo) Foto: Presidencia

Tras el anuncio de Biden, la designación de Colombia para el MNNA ahora pasará al Congreso de EE. UU. para un período de consulta de 30 días antes de que se vuelva oficial.



Si bien en el legislativo también se presentó un proyecto de ley con esa misma intención, lo hecho por Biden garantiza que Colombia alcanzará ese estatus en cuestión de días.



Duque consideró de “histórico” el hecho de que Colombia sea referente para EE. UU. tras la designación como aliado principal no Otán.



“Es muy importante, y lo ha planteado de forma muy elocuente hoy (ayer) el presidente Biden, seguir construyendo con Colombia una relación para que sea referente en la iniciativa Build Back Better World (Reconstruir un mundo mejor), que es una iniciativa para atraer más inversión hacia América Latina”, detalló el mandatario.

Se trata, en cualquier caso, de una designación muy relevante que solo ha sido extendida a otros 17 países del mundo diferentes a los miembros de la Otán y que llega en un contexto muy particular dada la tensión mundial que desató la invasión rusa en Ucrania.



Un tema del que también hablaron los presidentes durante la cita y en el que coincidieron con fuertes críticas a Moscú por su agresión injustificada.



El MNNA, hay que aclarar, no contempla una cláusula de defensa mutua como sucede con los miembros de la Otán. En otras palabras, no compromete a EE. UU. a defender a Colombia en caso de una agresión externa.



Lo que sí otorga es una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países.



Entre ellas, la inclusión en programas de investigación y desarrollo con el Departamento de Defensa al igual que licencias para utilizar créditos del sistema financiero de EE. UU. para la compra o alquiler de equipos de defensa.

Así mismo, la participación en programas antiterrorismo, prioridad en la entrega de excedentes militares de EE. UU. que adquiera el país, préstamos de equipos y materiales para proyectos de investigación, acceso a tecnología aéreoespacial y entrenamiento recíproco.



Da la potestad, además, para que el país pueda almacenar elementos militares de EE. UU. que son parte de su reserva de guerra.



El MNNA fue creado en 1987 cuando el Congreso determinó que Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda podrían entrar en acuerdos de cooperación con el Departamento de Defensa, pese a no ser miembros de la Otán y le concedió el poder al Ejecutivo para designar a nuevos miembros.



Desde entonces, los demás países han ingresado a la lista por determinación presidencial. Actualmente, solo hay dos países de América Latina -Brasil y Argentina- que han sido designados como tal.



El resto de la lista la completan Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda, Baréin, Filipinas, Tailandia, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Túnez y Catar, que fue incluido a comienzos de este año por el presidente Biden.



Si bien Taiwán no hace parte del listado, cuenta con estos mismos beneficios desde el 2003.

Reunión entre el presidente Iván Duque y el mandatario estadounidense Joe Biden. Foto: Presidencia de la República

Por otro lado, Biden anunció la donación de dos millones adicionales de vacunas anticovid, que según el presidente colombiano se usarán para ofrecerles una tercera dosis a los colombianos y para inocular a la población migrante.



En este mismo frente, el mandatario estadounidense habló de una nueva iniciativa regional en la que viene trabajando con Colombia y que será presentada en la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles.



La idea es que la región adopte una estrategia conjunta para manejar la crisis migratoria y que incluye más recursos para países como Colombia, de los más afectados por el tema.



Duque aprovechó para contarles a los medios que el país comenzó a ofrecer asesoría a naciones como Polonia, Eslovaquia y Rumania, donde están llegando miles de refugiados ucranianos en este momento.



Según el presidente, existe además la posibilidad de enviar experimentadas misiones colombianas para que los asistan en el terreno.



“Estaremos ahí presentes y participaremos en dar ese apoyo. También hemos hecho una contribución humanitaria a la Otán y estamos convencidos de que en este momento tenemos que hacer todo lo posible por atender esta circunstancia”, recalcó Duque, quien agregó, a su vez, que esto implica desde asesoría en acopio de información, manejo de nutrición, en especial para menores de edad, atención humanitaria básica e integración de esta población al sistema laboral y de seguridad social, brindando atención adicional a personas que están en riesgo.



Pero si algo brilló por su ausencia, al menos durante la intervención pública entre ambos mandatarios, fue el tema de Venezuela.



De hecho, ninguno de los dos lo mencionó, enfocándose más en destacar la fortaleza de la relación y los eventos que se preparan para celebrar los 200 años de relaciones bilaterales.​

No obstante, el propio Duque, en una conferencia de prensa posterior, reconoció que el tema sí había sido tratado en la reunión privada y desde varias perspectivas.



El presidente colombiano fue enfático en que tanto EE.UU. como Colombia veían a Maduro como un dictador y seguían comprometidos en procurar un retorno a la democracia en este país.



Al mismo tiempo, Duque evitó dar su opinión sobre los acercamientos de Washington con Maduro o la supuesta intención de levantar sanciones para que pueda nuevamente exportar su petróleo a EE. UU.



Lo que sí hizo fue ofrecerle a Biden la producción de hidrocarburos del país como alternativa al petróleo venezolano. Algo que para EE. UU. puede ser clave ahora que suspendió las importaciones de crudo de Rusia y ante el creciente costo de la gasolina a nivel mundial.

🎥 #EnVivo | Palabras del Presidente @IvanDuque y el Presidente @JoeBiden durante su encuentro en la Casa Blanca. https://t.co/u5vNJxRgdv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 10, 2022

Biden, según fuentes consultadas, le dijo a Duque que aún no ha tomado una decisión sobre el levantamiento de sanciones a Maduro y que dependería del progreso concreto e irreversible en el restablecimiento de la democracia en ese país.



En todo caso, se trata de una posición incómoda para Duque que ha dedicado parte de su presidencia a una campaña internacional para aislar a Maduro y ahora se encuentra con una administración estadounidense que está cambiando de discurso frente a Venezuela en el nuevo contexto que plantea la guerra en Europa.



Frente a eso, Duque dijo que no pensaba cambiar su posición y que el futuro de esa dinámica ya le correspondería al nuevo presidente colombiano que será elegido este año.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

@sergom68

