'Estoy seguro que relación con EE.UU. se seguirá fortaleciendo': Duque

El presidente Iván Duque insistió este jueves que la relación entre EE. UU. y Colombia siempre ha sido bipartidista y se seguirá fortaleciendo ahora que ha llegado a la Casa Blanca el demócrata Joe Biden.



Duque aseguró durante una evento virtual con el Diálogo Interamericano en Washington que con Biden seguirá el trabajo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo pero también en otros frentes como el comercio, la inversión, energía y cambio climático.



"Estoy seguro que la relación con EE. UU. se seguirá fortaleciendo sin importar los cambios en la democracia en este país… La relación bilateral se ha construido bajo dos criterios. El bipartidismo y el apoyo bicameral en el Congreso de demócratas y republicanos. Y eso es algo que valoramos", dijo Duque.



El presidente mencionó como desde el año 2000 el país ha venido trabajando con todos los presidentes de EE. UU. sin importar su afiliación política. Desde Bill Clinton y Barack Obama (demócratas) hasta George W. Bush y Donald Trump (republicanos).



Destacó, además, que conoce personalmente a Biden y está seguro que seguirá respaldando al país como lo ha hecho a lo largo de estas últimas décadas como senador y como vice presidente.



Duque también se refirió a la polémica que surgió en el país por la intervención de políticos del país, en particular del Centro Democrático (CD), durante la campaña presidencial en EE.UU.



Biden, en una entrevista con EL TIEMPO, dijo que Trump había provocado una politización de las relaciones que estaba poniendo en riesgo el apoyo bipartidista.



Duque arrancó subrayando que el expresidente Juan Manuel Santos se había metido en la campaña del 2016 cuando expresó su respaldo a Hillary Clinton. Algo que él, dijo el presidente, jamás haría.



"Como jefes de estado no debemos meternos en ese debate. Nadie en mi administración estaba autorizado para hacer comentarios en la campaña en favor de un candidato. Fuimos muy claros y respetuosos", afirmó el mandatario.



Sobre los comentarios que hicieron miembros de su partido, el CD, Duque dijo que era un tema complejo pues ellos tenían libertad de expresión. "Si me hubiesen pedido consejo -dijo el presidente- les habría dicho que no se metieran. Era exacerbar sentimientos y eso era innecesario. Pero repito. Esta relación va seguir por que ha sido exitosa y el bipartidismo con el que se manejado es un ejemplo para todos".



En cuanto a Venezuela, Duque dijo estar confiado en que la administración Biden mantendrá la política actual de presión para acabar con el régimen de Nicolás Maduro y forzar una transición.



Según el presidente es importante preservar y fortalecer las sanciones que se implementaron bajo la administración de Donald Trump pues la sola presión diplomática no será suficiente para acabar con la crisis.



En el tema de China el presidente insistió en que si bien EE. UU. es el principal aliado de Colombia y su principal socio comercial, el país tenía que aprovechar las oportunidades económicas que plantea el gigante asiático.



Así mismo, que Colombia quiere beneficiarse de la estrategia estadounidense que busca la reubicación de empresas en Asia que ahora están mirando a América Latina como una mejor opción para el comercio con Washington.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON