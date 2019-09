'Latinoamérica, unida contra dictadura de Venezuela', dice Iván Duque

El Presidente Iván Duque Márquez dijo este sábado ante la comunidad de connacionales residente en Miami (Estados Unidos) que la region Latinoamericana está hoy más unida que nunca en el cerco político para derrotar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Colombia no es un país agresor ni nunca lo será. Colombia no es un país agresor. Colombia no está buscando pleitos bélicos a ningún país del mundo. A mi me duele lo que pasó por muchos años en Colombia y en otros países de América Latina. Yo sí creo que en Colombia hubo mucho silencio cómplice cuando se empezó a galopar en el espíritu dictatorial de Venezuela que acabó con las instituciones independientes, que acabó con la prensa libre, que acabó con la iniciativa privada. Martin Luther King decía que el silencio nos hace cómplices. Nosotros hemos sido congruentes y consistentes", dijo el mandatario colombiano.

#Miami Todos conocemos el drama de muchas familias cuando algún miembro cae en la drogadicción. Las destruye. Pero de eso nunca hablan los que hacen apología a la legalización. Seguiremos luchando contra la droga y atacaremos toda la cadena, para salvar a nuestras familias. pic.twitter.com/NIjPJrg3nl — Iván Duque (@IvanDuque) September 28, 2019

Duque manifestó que a través del ministro de Relaciones Exteriores, Colombia presentará nuevas denuncias contra el régimen de Venezuela.



En ese objetivo aportará nuevas pruebas ante la TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el Grupo de Lima y ante la OEA.



Duque agradeció la solidaridad de los países que lo acompañan en ese propósito diplomático.

En referencia directa a Nicolás Maduro, Duque dijo que su dictadura es la más inmisericorde de cuántas se han visto en el mundo. "No es acaso inmisericorde y oprobioso privar a una persona y a su familia de la posibilidad de conseguir una medicina o un plato de comida? Esa es una brutal persecución".



El presidente cerró su intervención recibiendo la bandera de Venezuela de parte de un grupo de refugiados de esa nación suramericana quienes lo exaltaron y reconocieron su trabajo diplomático en defensa de los miles millones de venezolanos desplazados.



