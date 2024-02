Iván Cantú: sus últimas palabras antes de morir por inyección letal en Texas

Iván Cantú fue ejecutado el 28 de febrero de 2024, en Texas. El hombre de ascendencia latina, que fue sentenciado a muerte en 2001, por el asesinato de su primo, James Mosqueda, y de la prometida de este, Amy Kitchen, recibió la inyección letal a las 6:47 P. M., tras decir sus últimas palabras.



La ejecución de Iván Cantú sucedió el pasado miércoles, luego de que la Junta estatal de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó la solicitud de clemencia presentada por la abogada del hispano y también le fuera negada la moción de suspensión de la ejecución solicitada ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito

“Tras dos décadas de múltiples revisiones de su condena, tanto por cortes estatales como federales, Iván Cantú finalmente se encontró con la justicia. Mi esperanza es que las familias, los amigos y los seres queridos de las víctimas encuentren la tan esperada sensación de paz”, informó a través de X, el fiscal Greg Willis del condado de Collin.



Las últimas palabras de Iván Cantú antes de ser ejecutado



Minutos antes de recibir la inyección letal en la penitenciaria estatal de Huntsville, localizada a 112 kilómetros de Houston, Iván Cantú, quien siempre sostuvo su inocencia, dirigió unas palabras a las familias de las víctimas.

Iván Cantú: el mexicano condenado a muerte mantuvo su inocencia hasta el último minuto. Foto: Facebook @CousinsbyBloodPodcast

“Me gustaría dirigirme a las familias Kitchen y Mosqueda. Quiero que sepan que no maté a James y Amy. Y si lo hubiera hecho, si supiera quién lo hizo, habrían sido los primeros en saber cualquier información que hubiera tenido. Quiero que todos ustedes sepan que no creo que esta situación aquí les dará un cierre (...) Quiero que todos ustedes sepan que yo no maté a James y Amy”, dijo Iván Cantú, informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas en un comunicado.



Iván Cantú también reconoció el trabajo de su defensa y del productor del podcast Cousins By Blood, y agradeció a su madre. “Todo el mundo me bendijo para estar en esta posición y fue un honor trabajar con todos ellos, pero me gustaría dar las gracias especialmente a Matt Duff por creer en mí y cavar hondo y desentrañar el caso para demostrar al mundo que yo no pertenezco a esta camilla, para mantener la lucha y seguir buscando”, dijo el hombre de 50 años, quien fue condenado en 2001.

Antes de ser ejecutado, Iván Cantú citó un versículo de la biblia y luego se dijo preparado para enfrentar su condena. “Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Guardia, estoy listo”, finalizó el hombre, cuya ejecución llegó tras dos aplazamientos, uno en 2012 y otro en 2023.

Las incongruencias en el caso de Iván Cantú



La muerte de Iván Cantú llega tras el intento de Gena Bunn, su abogada, por aplazar la ejecución y reabrir el caso, luego de que ella, sus investigadores y Matt Duff, productor del podcast Cousins By Blood, descubrieron varias incongruencias en el proceso que llevó a la condena del hispano.

De acuerdo con la defensa de Iván Cantú, el juicio se basó en las declaraciones falsas de Amy Boettcher, entonces pareja del hispano, quien habría mentido en su testimonio. También encontraron incongruencias en la investigación; y, alegaban, que el acusado no había contado con un buen abogado, ya que su representante en el juicio había aceptado su culpabilidad contra los deseos de Cantú.