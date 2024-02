Ejecutan en Estados Unidos a Iván Cantú, quien falleció declarándose inocente

Iván Cantú, mexicano preso en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville, Estados Unidos, fue ejecutado este 28 de febrero con la inyección letal, tras haber sido declarado culpable por haber asesinado a su primo y a su prometida.

Cantú fue ejecutado a las 06:47 p. m. hora local (00.47 GMT) en una pequeña habitación, conocida como la cámara de la muerte, la cual tenía las paredes de color verde, espuma de mar y la camilla en la que se llevó a cabo el proceso, según el medio The Washington Post.



"Después de más de dos décadas de múltiples tribunales estatales y federales revisando exhaustivamente su condena, Ivan Cantú finalmente se encontró con la justicia esta noche”, dijo el fiscal del distrito del condado de Collin, Greg Willis, en un comunicado.



“Mi oración esperanzada es que las familias, amigos y seres queridos de las víctimas encuentren la tan esperada sensación de paz”, agregó.



Ante la situación, Abraham Bonowitz, director ejecutivo de la organización contra la pena capital Death Penalty Action, expresó lo siguiente, según el medio mencionado: “No puedo decir con seguridad que sea inocente; pero no puedo decir con seguridad que sea culpable”.

Últimas palabras de Iván Cantú

Antes de su ejecución, Iván Cantú expresó sus últimas palabras:.



"Me gustaría dirigirme a las familias Kitchens y Mosqueda. Quiero que sepan que nunca maté a James y Amy. Y si lo hubiera hecho, si hubiera sabido quién lo hizo, habrían sido los primeros en saber cualquier información que tuviera", se puede leer en el texto proporcionado por el Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas a los medios de comunicación.



"Quiero que todos sepan que yo no maté a James y Amy", insistió Cantú, quien dio las gracias a su familia por el apoyo, a sus abogados y a personalidades como el productor de podcast Matt Duff, que se interesó por su caso.



"Me gustaría especialmente agradecer a Matt Duff por creer en mí y profundizar y desentrañar el caso que él hizo para demostrarle al mundo que no pertenezco a esta camilla, para seguir luchando y seguir buscando y haciendo lo que sea necesario para encontrar todas las respuestas y cerrar la verdad", afirmó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

