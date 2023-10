Israel-Gaza: postura de Gustavo Petro afectaría relación de Colombia con Estados Unidos

La posición del presidente Gustavo Petro frente al ataque del fin de semana pasado en Israel, sin duda complicará la relación con un Washington que si bien era funcional -al menos con los demócratas- no estaba exenta de tensiones.

Eso al menos piensan una serie de exdiplomáticos, exfuncionarios y analistas estadounidenses consultados por este diario a raíz de la polémica que surgió en el país por las declaraciones del presidente en respuesta a los atentados terroristas de Hamás.



Petro, hasta al momento, se ha abstenido de condenar la incursión militar mientras que insiste en que lo necesario es un proceso de paz entre israelíes y palestinos.



Además, a inicios de esta semana, fue más allá al equiparar el bloqueo de Gaza con un campo de concentración nazi y recordar que la ONU exigió en el pasado acabar con la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel.

Presidente Gustavo Petro - Israel Foto: EFE

En Washington, del presidente Joe Biden para abajo la condena contra los ataques de Hamás fue casi universal y en muy duros términos.



Biden, en una alocución el martes, los catalogó de “pura maldad” y prometió darle a Israel toda la ayuda que sea necesaria para asegurar su seguridad. Entre otras razones, porque entre las víctimas mortales que dejó el inédito ataque del grupo terrorista islamista hay por lo menos 27 estadounidenses, además de varios que permanecen secuestrados.



El primero en reaccionar a la posición de Petro fue el senador republicano Marco Rubio a través de su cuenta de X donde atacó al presidente por su “narrativa anti-israelí” y por alinearse con terroristas y criminales.



Este jueves, la Enviada Especial del Departamento de Estado para el Monitoreo y Control del Antisemitismo, embajadora Deborah Lipstadt, se declaró “aterrada” ante la comparación de Petro del gobierno israelí con el gobierno “genocida” de Hitler.



“Condenamos de manera enérgica las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamas, una organización considerada terrorista, por el barbárico asesinato de hombre, mujeres y niños israelíes”, expresó Lipstadt.

Antony Blinken, en su visita a Israel. Foto: AFP

Por su parte, y aunque sin citar al presidente colombiano, el propio secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, también dejó claro lo que piensa su país sobre los que han sido ambiguos frente a los atentados.



“No condenar de manera inequívoca el terrorismo (de Hamas) pone en riesgo no sólo a la gente de Israel, sino a la gente de todo el mundo. "Mire lo que acaba de pasar. Personas de 36 países muertas o desaparecidas tras los ataques de Hamás. Europa, Asia, África, América: ninguna región ha escapado al sangriento alcance de Hamás”, dijo Blinken tras su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.



Blinken, tras mencionar que los ataques de Hamás lo habían impactado de manera personal, pues sus ancestros son judíos, fue enfático al indicar que “cualquiera que quiera paz y justicia debe condenar el reinado de terror de Hamás”.

El gobierno de los EEUU tiene hoy una gran responsabilidad política con la humanidad.



No se debe dejar llevar por la carga de la historia y debe llevar la situación del medio oriente hacia un tratado de paz basado en la idea de dos estados libres: Israel y Palestina



El alto al… https://t.co/1iO5c2caXD — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2023

La noche del viernes, y por primera vez, Gustavo Petro se refirió a la postura del gobierno de Joe Biden: “EE. UU. tiene hoy una gran responsabilidad política con la humanidad. No se debe dejar llevar por la carga de la historia y debe llevar la situación del Medio Oriente hacia un tratado de paz basado en la idea de dos estados libres: Israel y Palestina. El alto al fuego es imperativo y el fortalecimiento de la autoridad palestina sobre Gaza”, escribió en la red social X.

Anthony Blinken y Benjamin Netanyahu, en Israel. Foto: AFP

Para los expertos, es evidente el malestar de Washington y por eso anticipan desde ya un deterioro de la relación de Colombia con Estados Unidos.



De acuerdo con Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y hoy académico de la Universidad George Washington: “El escándaloso pronunciamiento de Petro hacia Israel y su incapacidad de criticar el ataque terrorista de Hamás profundizará aún más la desconfianza entre la administración Biden y el presidente colombiano. Hará aún más difícil ver a Colombia bajo Petro como un socio serio. Los republicanos de línea dura en el Congreso se sentirán justificados al ver a Petro todavía inmerso en su pasado guerrillero”.



Según este analista, la carta de los ex cancilleres colombianos criticando su postura fue un “tremendo jalón de orejas” porque dejó claro que el presidente no representa la tradición política y diplomática de Colombia.



“Es notable -dice Shifter- que incluso dentro de la izquierda latinoamericana, Petro es un caso atípico frente a este tema y parece completamente desubicado”.



Algo parecido piensa Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia.



“Los comentarios pasados de Petro sobre temas como Cuba o Venezuela, si bien han sido polémicos, tocan temas regionales que solo siguen las pocas personas interesadas en el Hemisferio Occidental y por lo tanto han tenido poco impacto. Son “sapos” que se ha tragado la administración en aras de preservar la relación. Pero los de Israel, sostiene, son harina de otro costal”, dice Whitaker.

Vista del entierro de un soldado israelí en el cementerio Monte Herzl este viernes. Al menos 258 soldados israelíes han muerto desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023. Foto: Yemeli Ortega. EFE

El escándaloso pronunciamiento de Petro hacia Israel (...) profundizará aún más la desconfianza entre la administración Biden y el presidente colombiano. FACEBOOK

TWITTER

“Su posición en este caso lleva las cosas a otro nivel y sí podría causar daños más significativos, dado el relieve que tiene esta situación en EE. UU. y lo explosivo que es en la política doméstica. Por lo menos, como decían los ex cancilleres en su carta, demuestra lo que muchos han venido diciendo: que la Colombia de Petro no es la aliada de antes y que se debe ser cauteloso a la hora de estrechar los lazos”, añade el ex diplomático.



Aunque Petro encontró cierta sintonía con algunos sectores demócratas y con la propia administración Biden en algunos temas como el cambio climático, migración, igualdad y democracia, es claro que hay otros donde no están en la misma página.



Entre ellos, el de drogas, donde el enfoque de Petro es aceptado pero no compartido en su integridad, o Venezuela, Cuba y la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.



Pero, como dice Whitaker, la percepción de que el presidente colombiano encuentra cierta equivalencia moral entre la situación en Gaza y los ataques de Hamás, lo vuelve una figura mucho más incómoda en Washington, incluida la Casa Blanca.

Manifestaciones en apoyo a Israel en la ciudad de Buenos Aires. Foto: EFE

Sobre todo, en el contexto de los encuentros de alto nivel que se vienen preparando entre funcionarios de ambos países.



Se especula desde hace semanas sobre un viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a Washington para reunirse con su homóloga Kamala Harris y miembros del Congreso. Así mismo, se viene hablando de una nueva visita de Petro a la capital estadounidense para una cumbre con Biden y otros líderes de la región.



“No veo cómo Biden va a recibir en estos momentos a un líder que no condena un ataque donde asesinaron y secuestraron a estadounidenses”, le dijo una alta fuente diplomática a este diario.



Para esta fuente, si bien la postura del presidente no va a descarrilar del todo la relación, sí la vuelve más explosiva.



En especial, a la luz de la campaña electoral de cara a las comicios presidenciales y legislativos del entrante donde el tema de Israel y Oriente Medio serán centrales.



¨Biden no se puede dar el lujo de mostrar debilidad en este frente. Y su asociación con líderes que son vistos como enemigos de Israel no es la mejor receta¨, anota esta misma voz en la capital estadounidense.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68