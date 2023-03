El Ejército de EE. UU. aseguró este jueves que hasta el momento no hay indicios criminales en la muerte de una soldado hispana, fallecida el lunes en la base militar de Fort Hood (Texas), donde asesinaron a Vanessa Guillén en 2020 y cuya muerte originó reformas en el proceso de investigaciones.



Ana Fernández Basaldua Ruiz, de 21 años, fue hallada sin vida en una zona de mantenimiento en ese cuartel donde estuvo destacada los últimos 15 meses, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ejercito.



La División de Investigación Criminal del Ejército de EE. UU. inició la investigación y en un comunicado dijo hoy que hasta este punto "no hay evidencia de un hecho criminal" relacionado con el deceso de la joven, nacida en México y naturalizada estadounidense.



Ahondaron que la investigación continúa.



"Era una excelente compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos", dijo en un comunicado previo el comandante Patrick Sullivan.



El caso ha llamado la atención porque la soldado supuestamente había sido víctima de acoso sexual por parte de un superior militar y pensaba abandonar su carrera militar, según notificó su familia al canal Telemundo.



Baldo Basaldua, padre de la víctima, dijo a ese canal, que la causa preliminar de la muerte de la soldado pudo ser por suicidio, pero que el Ejército le dijo que "iban a empezar las investigaciones".



Las denuncias de agresiones sexuales aumentaron en el 2021 entre las fuerzas militares. Según cifras del Departamento de Defensa, ese año se recibió un total de 8.866 denuncias de agresión sexual, un incremento de 1.050 de las 7.816 recibidas en 2020.



El mayor aumento de denuncias de agresión sexual se dio en el Ejército de EE.UU. con 25,6 %.



LA SOMBRA DEL CASO VANESSA GUILLÉN



Las circunstancias recuerdan los hechos que rodearon el brutal asesinato de Guillén en abril de 2020 por un compañero identificado como Aaron Robinson, de 20 años, quien luego se suicidó cuando iba a ser interrogado.



Los restos descuartizados y quemados de Guillén fueron hallados el 30 de junio de ese año a unos 32 kilómetros de la base, donde murió la misma noche de su desaparición.



Mayra Guillén, hermana de Vanessa, se pronunció por la red social Twitter sobre el caso de Basaldua que la tomó por sorpresa por tratarse de un tema muy delicado "del cual aún no estoy plenamente consciente".



Mayra Guillén fue una las impulsoras de la promulgación de un decreto para que el acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas se trate como un delito en la justicia militar.



La orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden implementó cambios para "criminalizar la emisión o difusión negligente de imágenes visuales íntimas en esas instituciones.



Los casos de Basaldua y de Guillén no son los únicos en donde se ha reportado la muerte de soldado en Fort Hood. En 2021, un subcomité de la Cámara baja de EE. UU. reveló que más de 20 soldados perdieron la vida en ese cuartel en 2020 por homicidio y suicidio.



El mismo comité indicó en ese reporte que en esa base "se perpetraban delitos violentos" como "casos de acoso sexual y un aumento en los índices de depresión" por parte de los soldados cuya "moral estaba por los suelos".



El documento afirma que en un solo año se registraron 1.339 casos de soldados que habían presenciado al menos una agresión sexual en los últimos doce meses y 2.625 casos de acoso sexual que en su mayoría no fueron reportados.



De acuerdo con el centro de investigación Rand Corporation, una de cada cuatro mujeres y uno de cada 16 hombres que trabajan como militares o para el Departamento de Defensa estadounidense experimentan acoso sexual en algún momento de su carrera.



EFE

