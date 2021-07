Inversionistas de EE. UU. le tienen pánico a Petro: embajador Santos

Un triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del año entrante podría asustar a muchos inversionistas de EE. UU. que tienen sus ojos puestos en Colombia para mover grandes capitales.



Eso dijo el embajador en Washington Francisco Santos durante un encuentro con periodistas en el que hizo un balance de su gestión en la capital estadounidense a pocos días de abandonar el cargo que ha ocupado a lo largo de los últimos dos años y medio.



Según Santos, los inversionistas en EE. UU. "le tienen pánico a Petro" y estarían posponiendo una decisión hasta no conocerse el resultado de los comicios del año entrante.



"Tengo que ser sincero. La inestabilidad política por el resultado de las elecciones del 2022 sí tiene a muchos mirando. Los inversionistas le tienen pánico a Petro. Lo que dicen es que donde llegue a ganar ese señor no vamos invertir allí y esa es la verdad. Y lo dicen con nombre propio porque no saben qué puede hacer un señor de esos, que puede ser como en Venezuela o Perú. Ese es el mensaje que nos están mandado", dijo Santos.



De acuerdo con el embajador saliente, se trata de una impresión que ha recogido de sus encuentros con inversionistas y empresarios en este país.



"Hay temor y es válido. Es una realidad política, no solo de Colombia sino de América Latina. No hay nada a lo que más le teman que un salto al vacío. El capital necesita estabilidad y reglas de juego claras y lo que hay es incertidumbre", continuó Santos.

El senador Gustavo Petro durante una de las marchas en Colombia Foto: Archivo particular

El embajador, cuyo último día en el cargo es este 15 de julio, dijo que con sus declaraciones no pretende "hacer política" sino transmitir lo que ha venido escuchando.



Aún así, sostuvo, el interés por Colombia -especialmente en la agroindustria- seguía siendo grande y constituía "una oportunidad de oro" para el país.



De acuerdo con el funcionario, en EE. UU. hay gran apetito por productos que ya no se están produciendo en la costa oeste -ante las sequías constantes en esta zona del país- y Colombia está en la mejor posición para llenar ese mercado.

A manera de balance, Santos dijo que una de sus principales tareas fue evitar que a Colombia la descertificaran por el mal desempeño en la lucha contra las drogas que dejó el gobierno de Juan Manuel Santos y asegurar que no declinaran los recursos que anualmente da EE. UU. en asistencia.



Destacó, a su vez, haber materializado la donación de 2.5 millones de vacunas contra el covid-19 que llegaron hace dos semanas y el envió de otro contingente que podría ser anunciado muy pronto.



Así mismo haber visibilizado en EE.UU. la crisis humanitaria en Venezuela, un tema que sigue considerando como la amenaza más grande que existe para la estabilidad de Colombia y que podría estar en camino de una solución.

Santos dice que deja un Estados Unidos muy polarizado, donde abundan las confrontaciones violentas. Foto: Lenin Nolly. EFE

Y también, entre otras cosas, el esfuerzo que hizo el gobierno para repatriar a más de 11.000 colombianos que quedaron atrapados en EE.UU. cuando estalló la pandemia del coronavirus y de cuyas experiencias piensa escribir un libro.



"Nada que me ha cambiado más como persona que lo vivido en ese período. Desde las historias de amor más bonitas, hasta las más dramáticas", afirmó el funcionario.



De acuerdo con Santos, uno de los retos más grandes que enfrentará Juan Carlos Pinzón, su reemplazo ante la Casa Blanca, será mantener el interés de Washington por Colombia pues las prioridades en esta capital están concentradas en temas domésticos y Centro América.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

