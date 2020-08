Así fue la intervención de Melania Trump en la convención republicana

La primera dama, Melania Trump, y el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, protagonizaron la segunda noche de la Convención Nacional Republicana con discursos que buscaban humanizar a Donald Trump y resaltar el liderazgo del presidente a través de la pandemia que pone en peligro sus posibilidades de otro mandato.

Melania reconoció que la pandemia ha cambiado "drásticamente" las vidas de los estadounidenses y dijo que hay partes de la historia del país de las que no está orgullosa, en un contraste con el mensaje triunfalista de otras figuras del partido.



En su discurso más político hasta la fecha, pronunciado ante la Convención Nacional Republicana que se desarrolla de forma virtual, Melania perfiló a su esposo Donald como alguien "auténtico" porque los estadounidenses "siempre saben lo que está pensando, les guste o no".



"Él es lo que más le conviene a nuestro país (...). Nos sentiríamos honrados si podemos servir a este país increíble durante cuatro años más", dijo la primera dama, que habló en directo desde la recién renovada Rosaleda de la Casa Blanca, con el presidente entre el público.



El discurso de Melania Trump contrastó con la tendencia de su marido a minimizar el impacto de la crisis, y también con los mensajes que expresaron durante la misma jornada de la convención figuras como el asesor económico de Trump, Larry Kudlow, quien habló de la pandemia del coronavirus como si fuera un problema ya superado.



"Desde marzo, nuestras vidas han cambiado drásticamente. El enemigo invisible, covid-19, inundó nuestro hermoso país y nos impactó a todos", subrayó la primera dama.



"Sé que mucha gente está ansiosa. Quiero que sepan que no están solos. Donald no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para ayudar a todos los afectados por esta terrible pandemia", agregó, y opinó que solo se podrá "restaurar la promesa del futuro" mediante "la amabilidad, la compasión y la fuerza".



Melania Trump, que ha mantenido un perfil público bajo en comparación con otras primeras damas, ha evitado repetir los polémicos mensajes de su marido durante la pandemia y en julio instó a los estadounidenses a llevar mascarilla, mientras el presidente insistía en que su uso debía ser "voluntario".



La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, discutió el tema de la pandemia en el segundo encuentro de la Convención Nacional Republicana. Foto: Efe

Su discurso también contrastó con otros pronunciados durante la convención en lo relativo al examen de conciencia que vive el país respecto al racismo y la violencia policial, un tema sobre el que la primera dama aseguró haber "reflexionado" durante la ola de protestas desatada por el homicidio del afroamericano George Floyd.



"Es una dura realidad el hecho de que no estamos orgullosos de algunas partes de nuestra historia", afirmó. Ese mensaje no pudo ser más distinto que el expresado minutos antes por su hijastro, Eric Trump, quien acusó a los demócratas de querer "borrar la historia y olvidar el pasado, destruir los monumentos de los antepasados".



Uno de los objetivos claros del discurso de Melania Trump fue el de ayudar a su marido a retener el voto de las mujeres blancas de los suburbios que, según los sondeos, se están replanteando su apoyo al presidente.



"Tenemos que asegurarnos que a las mujeres se les escucha y que el sueño americano sigue floreciendo", aseguró la primera dama al recordar que este mes se cumplió un siglo del derecho al voto para las mujeres en Estados Unidos.



También se dirigió a las madres del país para decirles que son "guerreras", y que Donald Trump "no dejará de luchar por ellas". La exmodelo eslovena, de 50 años, recordó que ella misma logró su "sueño americano" al mudarse a Estados Unidos cuando tenía 26, y agregó: "Como inmigrante y como mujer muy independiente, entiendo el privilegio que supone vivir aquí".



Al contrario que la gran mayoría de los oradores de la convención, la primera dama no criticó a los rivales de Trump en el Partido Demócrata, al opinar que "ese tipo de discurso solo sirve para dividir aún más al país", a pesar de que su marido dedica buena parte de su tiempo a ello.



Antes de los comentarios de la primera dama, Pompeo dijo a la convención, en un discurso grabado durante una visita oficial a Jerusalén, que Trump "abrió el telón de la agresión depredadora del Partido Comunista Chino" y logró un progreso histórico hacia la paz en Oriente Medio.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, habló a través de un discurso grabado. Foto: Bloomberg

El discurso de Pompeo pronunciado en el extranjero parece violar la guía del Departamento de Estado que prohíbe la actividad política durante un viaje oficial. También es una desviación de los secretarios anteriores que se mantuvieron alejados de las convenciones.



Anticipándose a un alboroto cuando grabó sus comentarios este lunes, Pompeo, quien es considerado un candidato presidencial para 2024, se presentó como alguien con "un gran trabajo, como el esposo de Susan y el papá de Nick".



Pompeo vio el éxito incluso en los esfuerzos incumplidos de Trump, incluido su intento de llegar a un acuerdo nuclear con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. "El presidente bajó la temperatura y, contra todo pronóstico, puso el liderazgo norcoreano sobre la mesa", dijo. No mencionó algunos movimientos polémicos del presidente, incluida su retirada del acuerdo de París sobre el cambio climático.



El secretario de estado no fue el único orador de la convención que aprovechó los poderes y ventajas oficiales para la convención. Trump emitió un indulto en video y presidió una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca.



El indulto fue para Jon Ponder, el ex convicto que fundó Hope for Prisoners Inc., una organización sin fines de lucro diseñada para ayudar a los ex reclusos a volver a ingresar a la sociedad.



Por su parte, dos de los hijos del presidente, Eric Trump y Tiffany Trump, estaban en la lista de oradores de la noche saludando el manejo del presidente de temas como el comercio y la inmigración.



Además, con "tierra de oportunidades" como tema, la convención destacó a una serie de partidarios de Trump: un activista antiaborto y el alcalde demócrata de Eveleth, Minnesota.



Los oradores -entre ellos Jason Joyce, el pescador de langosta que dijo que no apoyaba a Trump en 2016 por escepticismo que era un verdadero conservador- dijeron que el presidente cumplió sus promesas de campaña, fortaleció a la Corte Suprema con sus dos nombramientos y pudo implementar políticas que hayan beneficiado a los trabajadores manuales y a los agricultores.



BLOOMBERG Y AFP