Intentaron asaltar a un colombiano en Nueva York y su reacción generó polémica

Un insólito suceso sucedió en las calles de Manhattan, Nueva York. Un joven colombiano compartió cómo logró revertir un intento de asalto, y fue su reacción la que asombró a todos. El usuario @santiagoac_001 relató en su cuenta de TikTok que, mientras paseaba por las icónicas calles de la ciudad y disfrutaba de su música, fue abordado por un individuo que intentó arrebatarle su teléfono. Sin embargo, la reacción del colombiano no fue la esperada por el asaltante.

Con un toque de humor, el colombiano le explicó al asaltante que su iPhone lo adquirió a treinta y seis cuotas, y que, por ende, no podía entregarlo tan fácilmente. Sin profundizar en cómo fue que sucedió, la situación tomó un giro inesperado cuando terminó quitándole los zapatos al delincuente.

Facebook Twitter Linkedin

Intentan asaltar a un colombiano en las calles de NY y su reacción sorprendió a todos Foto: TikTok: @santiagoac_001

En medio de la narración, el joven le destacó su experiencia en las calles de Colombia al asaltante. “No me van a robar a mí aquí en Estados Unidos. No, señor. Tienen que tratarme serio, a mí que sobreviví a tantos atentados allá” dice el usuario, agregando también que el delincuente “no sabía de la calle”.

Polémica en TikTok por el colombiano que le robó a su asaltante

El usuario explicó entre risas que tiene tenis nuevos para usar el 24 de diciembre en la cena de navidad, asegurando que se sentía mal por la manera en que se fue el asaltante. “No me desampara nadie, vamos a estrenar zapatillas, una lavada y estamos. Me da tristeza por él porque lo mandé descalzo, pero bendito sea”, relata.

El video, que acumula más de 130.000 "me gusta" y numerosos comentarios, ha generado polémica entre los usuarios de TikTok. Mientras que algunos comentarios fueron en apoyo del joven y su accionar, otros cuestionaron la decisión de robarle el calzado al asaltante.