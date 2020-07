Hombre recaudó millonarias ayudas y se las gastó en un Lamborghini

En Miami, Florida, se conoció el insólito caso de un hombre que recaudó ayudas por casi 50.000 millones de pesos, destinadas para ayudar a los afectados por la pandemia del nuevo coronavirus y las usó para darse varios lujos, entre ellos, la compra de un Lamborghini.



Se trata de David T. Hines, de 29 años, quien fue arrestado y acusado por fraude bancario al solicitar préstamos blandos de un programa federal de ayudas a los perjudicados por la emergencia sanitaria en Estados Unidos, según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.



El hombre de Miami fue acusado el 28 de julio por el juez John J. O'Sullivan. Entre los cargos se encuentran fraude bancario, hacer declaraciones falsas a una institución financiera y obtener ganancias ilegales a través de transacciones bancarias.



A nombre de diferentes compañías, Hines solicitó casi 13,5 millones de dólares de los llamados préstamos PPP (programa de protección de nóminas).



Este es un esquema de ayudas diseñado por el gobierno estadounidense que busca apoyar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia, con el fin de que los empleadores puedan pagar los salarios del personal durante la coyuntura.



"A los pocos días de recibir los fondos PPP, Hines compró un automóvil deportivo Lamborghini Huracan 2020 por 318.000 dólares, que registró conjuntamente a su nombre y el nombre de una de sus compañías", detalló la Fiscalía.



Subrayó, además, que en las semanas posteriores al desembolso de los fondos PPP, Hines no realizó los pagos de nómina correspondientes a los préstamos y se dedicó a "hacer compras en tiendas de lujo y complejos turísticos en Miami Beach".



Los investigadores del caso indican que es probable que el implicado mintiera sobre la cantidad de empleados en las empresas, exagerando la cantidad necesitada al momento de solicitar el préstamo.



Según la agencia de noticias EFE, los créditos federales PPP pueden ser perdonados si las compañías destinan la mayor parte del dinero a volver a contratar a sus trabajadores con los mismos salarios que antes de la pandemia y, de no cumplirlo, podrían devolverse a los dos o cinco años con una tasa de interés inferior al 1 por ciento.



Florida, un estado que centra su economía en el turismo, ha sufrido un fuerte golpe con la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que enfrenta una alta tasa de desempleo, según reportó la agencia EFE.



Este estado es el segundo con más incidencia del virus en el país después de California. Hasta el 29 de julio, los casos confirmados en Florida ya son más de 442 mil, con más de 6.100 fallecidos.



Tendencias EL TIEMPO