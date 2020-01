Inicia el juicio político contra Trump en el Senado

Como se esperaba, el juicio de destitución contra el presidente Donald Trump, o al menos se preámbulo, arrancó con pelotera en el Congreso estadounidense.

Este lunes a última hora, los republicanos, que controlan el Senado, presentaron las normas que deben regir el proceso contra Trump en la Cámara Alta.



Estas reglas, que deben ser aprobadas por una mayoría simple (51 votos) antes de que arranque el juicio como tal, cayeron como una bomba entre el partido demócrata pues suponen un "juicio exprés" que podría terminar a mediados de la semana entrante.



Bajo las normas cada parte tendría 24 horas distribuidas en dos días para hacer sus presentaciones. Eso implica que si el juicio arranca esta tarde, los demócratas se verían obligados a presentar los argumentos contra el presidente hasta bien entrada la madrugada y culminar con ellos entre miércoles o jueves. Luego seguiría el turno para la defensa de Trump, que terminaría a más tardar el sábado, con la posibilidad de un voto definitivo martes o miércoles de la semana que viene.



Así mismo, las normas no permiten la presentación de nueva evidencia o testigos salvo que esto se apruebe primero con un voto también por mayoría simple. Como los republicanos tienen 53 asientos en el Senado, sobre el papel podría imponer su voluntad y acabar en un abrir y cerrar de ojos con el juicio, pues desde el comienzo se sabe que cuentan con los votos suficientes para impedir que Trump sea destituido (se requieren 67 votos a favor).

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado de EE. UU. Foto: AFP

Un marcado contraste con el proceso que se siguió en 1999 contra el presidente Bill Clinton y que es el referente más cercano que existe. El de Andrew Johnson, el único otro mandatario de EE.UU. que fue sometido a un juicio político, ocurrió en 1668 cuando el contexto era muy diferente.



En el juicio de Clinton las partes tuvieron las mismas 24 horas pero distribuidas durante 4 días y si se permitió la presentación de nueva evidencia. En total, el procedimiento de Clinton tardó poco más de un mes. Una diferencia del cielo a la tierra si se compara con los 8 días que podría demorarse el proceso contra Trump.Los demócratas han anunciado la presentación de una serie de enmiendas con las que buscan corregir ese desbalance.

Estas reglas plantean un juicio apresurado, sin evidencia y en la oscuridad de la noche para que los estadounidenses no puedan verlo. FACEBOOK

"Frente a algo tan serio como esto, las reglas propuestas son una desgracia nacional. Estas reglas plantean un juicio apresurado, sin evidencia y en la oscuridad de la noche para que los estadounidenses no puedan verlo. Si en realidad creen que no hubo delito alguno y que todo fue perfecto como dice Trump, ¿por qué no hacer esto a plena luz del día?", dijo Chuck Schummer, el líder de los demócratas en el Senado.



Tras dos horas de debate inicial se permitirá la presentación de las enmiendas. Cada una podrá ser debatida por otras dos horas, tras lo cual se realizará una votación para determinar si se aprueba o se rechaza la enmienda.



Una vez se culmine con la presentación de las enmiendas, se entraría a votar sobre las reglas propuestas y sus modificaciones si es que alguna enmienda fue aprobada. Luego de ese voto arrancarían las presentaciones del caso como tal, comenzado con la acusación, que le corresponde a los legisladores demócratas que nombró la Cámara de Representantes tras aprobar los artículos de destitución contra Trump.Pero dado que nadie sabe aún cuántas enmiendas piensan presentar los demócratas, es incierta la hora en la que arrancaría el juicio como tal.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Foto: AFP

La estrategia de los demócratas es visibilizar al máximo el esfuerzo de los republicanos por hacer de este un proceso "exprés" y sin los estándares mínimos que se han usado en el pasado. La idea es presionar a un grupo de senadores republicanos que buscan la reelección este año y que provienen de estados donde ninguno de los dos partidos tiene una clara mayoría y que se podrían ver en problemas si crece la idea de que el juicio es solo una farsa para lavar los crímenes de Trump.



Los republicanos, por su parte, están empujando a un grupo de senadores demócratas que compiten este año por la nominación de su partido para las presidenciales y a los que no les conviene estar metidos de cabeza en un largo juicio con el inicio de las elecciones primarias a menos de un mes.

Clinton presentó su primera novela: 'El presidente ha desaparecido'. Foto: Saul Loeb / AFP

Se da por descontado que los demócratas no conseguirán, en esta fase, que se permita nuevos testigos o evidencia. Los únicos senadores republicanos que han estado abiertos a que esto suceda han dicho que solo lo considerarán una vez hayan culminado las presentaciones iniciales. Algo que se dio de esta manera durante el juicio contra Clinton donde solo se autorizaron los testimonios de testigos y evidencia tras las presentaciones iniciales y la sesión de preguntas y respuestas que sigue una vez culmine esa argumentación.



El voto más sensible del día, por lo tanto, es el relacionado al tiempo que tendrían las partes para plantear su caso. Los demócratas podrían lograr que un puñado se republicanos los acompañen en la idea de preservar el estándar del juicio Clinton y sus cuatro días de argumentación por parte, o por lo menos tres.



De hecho, a esta hora, fue introducido un cambio en las reglas que permitiría distribuir las 24 horas que tiene cada parte en tres días. Esta modificación, de todas maneras, aún está por aprobarse.



Pero aún si lo logran, los republicanos saldrían victoriosos pues su "concesión" solo equivaldría a permitir un juicio similar al de Clinton pero sin la garantía de testigos o nueva evidencia.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO en Washington

En twitter @sergom68