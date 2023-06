Una investigación del Departamento de Justicia estadounidense constató "numerosos y graves fallos" del personal encargado de la custodia del financista Jeffrey Epstein, que se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras aguardaba juicio por tráfico sexual de menores.

Dichos fallos "hicieron que Epstein estuviera sin vigilancia y solo en su celda con una cantidad excesiva de ropa de cama, desde aproximadamente las 22:40 horas del 9 de agosto hasta que fue hallado ahorcado en su celda cerrada con llave el 10 de agosto hacia las 06:30 horas", concluye la investigación.



Epstein se ahorcó el 10 de agosto de 2019 cuando estaba bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, a la espera de ser juzgado por explotación sexual de menores y de conspiración para explotar sexualmente a menores, dos cargos punibles con un total de 45 años de cárcel.



Se le responsabiliza de haber llevado, al menos entre 2002 y 2005, a jovencitas, algunas de apenas 14 años, a sus residencias de Manhattan, Palm Beach (Florida) y en el Caribe "para participar en actos sexuales con él" y para amigos, como el príncipe Andrés de Inglaterra, a cambio de "cientos de dólares en efectivo".



La acusada traficante sexual Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Foto: Johannes Eisele - AFP

Pese a la recomendación de los psicólogos del centro penitenciario tras un primer intento de suicidio el 23 de julio, el multimillonario de 66 años se había quedado solo en su celda el mismo día 9 y el personal "no se aseguró" de que le asignaran inmediatamente a otra persona, según la investigación.



Dichos fallos "constituyen mala conducta y negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones", en particular con un detenido de "tan alto perfil" como Epstein, un magnate amigo de celebridades y poderosos.



La investigación también concluye que el personal del centro no volvió a realizar ninguna ronda en la celda después de las 22:40, pese a que es obligatorio hacerlo cada 30 minutos, ni se aseguró del buen funcionamiento de las cámaras de vigilancia de la cárcel.



A Epstein se le responsabiliza de haber llevado a jovencitas, algunas de apenas 14 años, a sus residencias de Manhattan, Palm Beach (Florida) y en el Caribe. Foto: Youtube: Rusty Shackleford

Asimismo, el personal penitenciario "falsificó los registros y las hojas de ronda para demostrar que se habían realizado cuando no era así, dejando a Epstein sin vigilancia durante horas antes de su muerte", sostienen las conclusiones.



No obstante, los investigadores no "hallaron pruebas que contradigan" a las del FBI (policía federal) y de la oficina del médico forense que concluyeron que Epstein se suicidó por ahorcamiento.



Pero fustiga los fallos "preocupantes" no solo por no "proteger adecuadamente a una persona bajo su custodia, sino también porque llevaron a cuestionar las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein y privaron efectivamente a las numerosas víctimas de Epstein de la oportunidad de buscar justicia a través del proceso de justicia penal".



Su expareja Ghislaine Maxwell fue condenada en Nueva York en junio de 2022 a 20 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos, el de tráfico sexual de menores.

AFP