¿La inmigración ilegal ha aumentado la criminalidad en EE. UU.?

Aunque los sectores más conservadores de Estados Unidos se han empeñado en asegurar que la inmigración ilegal en el país ha aumentado sus índices de criminalidad, un estudio de la organización periodística The Marshall Project concluyó que eso no es verdad.



La investigación encontró que una gran mayoría de las áreas estadounidenses estudiadas registraron disminuciones en delitos violentos y en ataques a la propiedad privada entre 2007 y 2016, independientemente de si la población indocumentada había aumentado o disminuido.

"Las áreas con mayor migración no autorizada parecen tener mayores caídas en las tasas de criminalidad, aunque la diferencia es pequeña", aseveró Anna Flagg, quien lideró el estudio.

¿Cómo se hizo?

Lo primero que dejó claro The Marshall Project es que recolectar datos sobre inmigrantes ilegales “es difícil, pues son muy pocos los trabajos que se han hecho sobre ellos”.



Así las cosas, la organización tuvo que recurrir a cifras del Pew Research Center sobre poblaciones indocumentadas en áreas metropolitanas y las comparó con estadísticas criminales locales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).



“Al analizar con más profundidad la conexión entre el flujo de población indocumentada residente en varias zonas metropolitanas de Estados Unidos y los diferentes tipos de delitos, los expertos no encontraron relación”, informó la agencia Efe.



El estudio halló que los delitos tuvieron una línea casi plana en el lapso analizado (2007-2016), lo que indica que los cambios en la inmigración ilegal tuvieron poco o ningún efecto en los crímenes.



Según la organización, el asesinato fue el único tipo de crimen que pareció mostrar un aumento, pero la diferencia fue pequeña.



"Al dividir los delitos violentos y de propiedad en sus diferentes ramas de agresión con agravante, robo, asesinato, robo y hurto nuevamente no existe una conexión con poblaciones indocumentadas entre 2007 y 2016", resaltó Flagg.

Protesta de inmigrantes en Estados Unidos. Foto: EFE

¿A qué se debe?

The Marshall Project cree que los inmigrantes ilegales son muy cuidadosos, pues “ser arrestados por cualquier motivo significaría enfrentar una eventual deportación y, para algunos, regresar a cualquier peligro o privación de la que hayan tratado de escapar en su país de origen”.



Estos nuevos resultados, además, se complementan con otras investigaciones que van en la misma línea. El Instituto Cato, por ejemplo, afirmó que en el estado de Texas los nativos cometieron más crímenes que los inmigrantes.



Robert Adelman, profesor de la Universidad de Buffalo, por su parte, ha encontrado, junto con su equipo de trabajo, que influye más en la criminalidad factores como los socioeconómicos, el desempleo y la inestabilidad de la vivienda, entre otros, que la inmigración.



El académico también consideró que la inmigración en general lo que trae consigo son beneficios económicos y culturales y que, normalmente, “los extranjeros llegan a Estados Unidos para buscar trabajo, no para cometer delitos”.



Redacción APP

*Con información EFE