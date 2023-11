Indignación en EE. UU. por hallar a la persona equivocada en el ataúd de su ser querido

Una familia en Misisipi, en el sureste de Estados Unidos, enfrenta una profunda indignación después de descubrir que la persona equivocada fue colocada en el ataúd de su ser querido fallecido. La familia Robinson expresó su enojo y frustración por la negligencia que experimentaron en People's Funeral Home en Farish Street, describiendo los servicios y la actitud del personal como descuidados e insensibles.

El pasado 3 de noviembre, Georgia Robinson y su familia llegaron al velorio de su ser querido, Mary Jean Robinson, en la casa de servicios funerarios People's Funeral Home. Sin embargo, fue entonces cuando Georgia notó de inmediato que algo estaba mal

"Una vez que entramos y firmamos los libros y todo, estábamos caminando para ver su cuerpo, y supe que algo estaba un poco mal. Pude decir que no era ella desde lejos", comentó Georgia a la cadena WLBT.

La familia acusa a empleados de la funeraria de malos tratos e insensibilidad Foto: Google Maps

Acusan a funeraria de malos tratos e insensibilidad

Lo más impactante para la familia fue descubrir que la persona en el ataúd llevaba la ropa y las joyas que habían comprado para su ser querido. "No, señora, esta no es mi hermana. Este es su ataúd, este es el traje que le trajimos, estas son las joyas que le trajimos, y dije que estas son sus flores, pero no sabía quién estaba en el ataúd", afirmó Georgia. Fue entonces cuando exigió hablar con el director de la funeraria.

La denunciante señaló que el personal de la funeraria fue grosero e indiferente. Incluso, señaló, solicitaron a la familia que pagaran de nuevo todo el servicio. La funeraria finalmente cumplió con algunas de sus demandas, como comprar ropa nueva para Mary Jean, pero nunca cambiaron el ataúd.

"Le dije que no pusiera nada en mi hermana que estuvo en esa dama", dijo Georgia a WLBT. "De todos modos, le puso los pendientes". Ella admite que todo este episodio ha tenido un gran impacto en la familia.