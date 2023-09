El accidente de un caza F-35B Joint Strike Fighter en Carolina del Sur durante el fin de semana ha planteado numerosas preguntas sobre lo que llevó al piloto a eyectarse y cómo el avión de guerra de 90 millones de dólares pudo seguir volando sin piloto durante 100 kilómetros antes de estrellarse.



Esto es lo que se sabe sobre el moderno avión de guerra, considerado por muchos el arma más cara de la historia, y su último incidente:

Forzado a eyectarse



Un piloto del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos estaba volando un avión de combate F-35B monoplaza el domingo cuando experimentó una falla y fue “forzado a eyectarse”, dijo un funcionario del Cuerpo de Marines que no estaba autorizado para hablar públicamente.



El avión se encontraba a una altitud de aproximadamente 300 metros y a menos de 2 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional de Charleston, en una zona poblada que llevó al piloto a aterrizar con su paracaídas en el jardín de una casa.

La variante del F-35 del Cuerpo de Marines es diferente de las versiones de la Fuerza Aérea y la Marina en el sentido de que puede despegar y aterrizar como un helicóptero, lo que le permite operar en buques de asalto anfibio.



Pero también es diferente en el sentido de que es la única de las tres variantes que tiene una función de eyección automática en su asiento, según el fabricante de asientos Martin-Baker. Esto ha planteado dudas sobre si la falla estuvo relacionada con el asiento en sí.

Imagen de referencia Foto: iStock

En las versiones de la Fuerza Aérea y la Marina, “el piloto tiene que iniciar la eyección”, explicó Dan Grazier, un ex capitán del Cuerpo de Marines.



Sin embargo, la función de autoeyección de la versión del Cuerpo de Marines está destinada a proteger mejor al piloto en caso de que algo salga mal con la aeronave cuando está en modo de suspensión.



“¿Se activó esa función por alguna razón y expulsó al piloto?” cuestionó Grazier. “Hay muchas preguntas sin respuesta”.





En diciembre pasado, un F-35B que aún no había sido entregado al Cuerpo de Marines se estrelló en la Base de Reserva Conjunta de la Marina en Fort Worth, Texas.



Un F35 fue grabado impactandose.



Hace unos días, desaparecio un avión F35 de mas 80 millones de dólares, volando sin piloto. EEUU estába buscando un avión después de que el piloto fuera expulsado. El avión se ha estrellado y estaba volando en automático, el software fue… pic.twitter.com/Nh26tec13h — Capitana Avril (@CapiSuperGirl_) September 20, 2023

El avión estaba en modo de suspensión sobre la pista y comenzó a descender, golpeó la pista y rebotó antes de que el piloto fuera eyectado al aire.



En julio de 2022, la Fuerza Aérea suspendió temporalmente los vuelos de sus F-35 debido a preocupaciones relacionadas con los asientos de eyección.



Aunque el F-35A de la Fuerza Aérea no tiene una función de autoeyección, se descubrió que algunos de los cartuchos que inician la eyección en el avión de guerra tenían problemas, lo que llevó a la suspensión de los vuelos.



En ese momento, se inspeccionaron todos los asientos de eyección de los F-35, incluidas las variantes de la Marina y el Cuerpo de Marines, y se continúan revisando durante el mantenimiento estándar de la aeronave, según declaró la Oficina del Programa Conjunto F-35 a The Associated Press.

F-35 En el aire Foto: Erik D / EFE

La aeronave sigue volando

Otras preguntas importantes incluyen cómo la aeronave continuó volando durante 100 kilómetros antes de estrellarse en un campo cerca de Indiantown, Carolina del Sur, y por qué el piloto se eyectó, si la eyección fue intencional, de un avión que pudo seguir funcionando durante tanto tiempo, señaló Mark Cancian, un coronel retirado de la Reserva del Cuerpo de Marines y asesor principal en el Centro de Seguridad y Seguridad Internacional (CSIS).



“Si voló tan lejos, ¿podría (el piloto) haberlo aterrizado en algún lugar? ¿Por qué eyectarse donde lo hizo?”, planteó Cancian.



La búsqueda de la aeronave duró más de un día antes de que finalmente se ubicaran los restos el lunes gracias a un helicóptero de las fuerzas del orden de Carolina del Sur.

Marines de Estados Unidos envueltos en escándalo. Foto: AFP

Un funcionario del Cuerpo de Marines dijo que no podía proporcionar detalles adicionales sobre por qué tomó tanto tiempo encontrar el avión, citando la investigación en curso.



Jeremy Huggins, un portavoz de la Base Conjunta Charleston, dijo a NBC News que el avión estaba volando en modo de piloto automático cuando el piloto se eyectó de la aeronave.



Una vez que fue localizado, se envió un equipo del Cuerpo de Marines para asegurar los restos y un segundo equipo, encargado de investigar accidentes de aeronaves, se dirigió al lugar.

Caza del futuro

El F-35 Lightning Joint Strike Fighter, producido por Lockheed Martin, es el caza más avanzado en el arsenal de Estados Unidos, con más de 972 aviones de guerra ya construidos y planes para producir más de 3500 en todo el mundo.



El Departamento de Defensa cuenta con que sirva durante décadas como el caza principal tanto para Estados Unidos como para una serie de aliados, como lo fue el F-16 Flying Falcon durante décadas.



El avión “representa gran parte del futuro” del poder aéreo del país, sostuvo Cancian.

Fue hace casi 22 años que Lockheed ganó el contrato para construir el F-35. Creó tres variantes: el F-35A de la Fuerza Aérea, que es la versión más producida y la que más a menudo se vende a los aliados; el F-35B del Cuerpo de Marines, que tiene la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente y de mantenerse en vuelo estacionario como un helicóptero; y el F-35C de la Marina, que puede aterrizar en un portaaviones.



Lockheed Martin ha entregado 190 variantes del F-35B al Cuerpo de Marines, a un costo de aproximadamente 90 millones de dólares cada uno.



Sin embargo, el programa ha enfrentado importantes aumentos en los costos y retrasos en la producción, y su costo final ahora supera los estimados 1,7 billones de dólares. Aunque se han construido muchas de las aeronaves, el programa ya está considerando reemplazar el motor del F-35.

