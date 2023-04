Donald Trump llegó este lunes a Nueva York para comparecer este martes ante un juez de Manhattan. El magnate es acusado de haber pagado para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral de 2016.



En Nueva York, la Torre Trump en la 5ª Avenida, donde el republicano pasó la noche antes de su cita con la justicia, se encuentra blindada por la policía, en alerta máxima en previsión de posibles disturbios.



Mientras tanto decenas personas, manifestantes y medios de comunicación se apostaron frente a la Torre Trump así como la oficina fiscal de Mannhattan para capturar todas las imágenes posibles del histórico momento.

Antes de abandonar Florida, el multimillonario, que aspira a llegar de nuevo a la Casa Blanca en los comicios de 2024, escribió en su red Truth Social que viajaba a Nueva York para "devolver la grandeza a EE. UU." y declararse víctima de "una caza de brujas en un momento en que (su) gran país se hunde en el infierno".



El tribunal donde este martes debe comparecer Donald Trump amaneció rodeado de una enorme expectación, con cientos de medios de comunicación apostados en sus inmediaciones para tratar de captar alguna imagen del primer expresidente imputado en la historia del país.

Vehículos de los medios de comunicación ante el Tribunal Penal de Nueva York. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

Está previsto que Trump comparezca poco después de las 2 de la tarde (hora local) ante el juez Juan Manuel Merchan, quien le leerá los cargos, que suman un total de 33, según las informaciones que se han filtrado.



Algunos simpatizantes de Trump han llegado hasta la oficina del fiscal de distrito de Manhattan para mostrarle su respaldo. Nueva York alista medidas de seguridad ante la jornada. Foto: AFP

Aunque "no hay amenazas creíbles" para Nueva York, el alcalde Eric Adams, secundado por los máximos responsables de la seguridad, lanzó este lunes una advertencia: "Agitadores: contrólense".



Repleta la acera de representantes de los medios de comunicación frente al juzgado en Manhattan



Hoy, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se entregará a las autoridades



Adams mencionó específicamente a la congresista radical Marjorie Taylor Greene, "conocida por difundir desinformación y mensajes de odio", que ha convocado una manifestación el martes.



"Mientras esté en la ciudad compórtese bien", le pidió. Trump tiene previsto dar un discurso el martes a las 20H15 (00H15 GMT del miércoles) a su regreso a Florida.



Una comparecencia es un ritual bien establecido, pero no existe una hoja de ruta para la entrega de un expresidente a las autoridades judiciales. "Todo está en el aire", dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, en CNN el domingo.



Un "perp walk", en el que un acusado es escoltado esposado ante las cámaras de los medios de comunicación, es poco probable para un expresidente bajo la protección del Servicio Secreto.



Pero el abogado prevé que la acusación tratará "de sacar cada onza de publicidad" que pueda con el caso. El martes, "el estado de derecho morirá en Estados Unidos", sentenció el abogado.

#VOAenVivo Seguidores y detractores del expresidente Donald Trump se concentran a las afueras de la Corte Criminal de Manhattan. Desde el lugar, Jaime Moreno, de la Voz de América. #JuicioTrump



"Esperemos que esto sea lo menos doloroso y más elegante posible para una situación como esta", añadió. El caso de Daniels es sólo una de las investigaciones que amenazan al expresidente, que también está investigado por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, el manejo y custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.



Vista de los manifestantes que están a las afueras de la corte en Nueva York. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Y quizá el más importante, por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden allí en 2020, con una llamada telefónica grabada en la que pedía al secretario de Estado que "encontrara" suficientes votos para revertir el resultado.



Biden, consciente de que cualquier declaración suya podría alimentar las quejas de Trump que critica el sistema judicial como "instrumentalizado" políticamente, es uno de los pocos demócratas que guardan silencio sobre la acusación de su rival político.

Las claves de esta noticia

¿Por qué es tan inédita la citación?

Se trata de un hecho histórico porque es la primera vez que un exmandatario de ese país enfrenta cargos penales.



¿Qué investiga la justicia?

Por haber pagado en 2016 a través de un abogado un soborno de 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels para evitar que le contara a la prensa la relación que sostuvieron en 2006.

Lo señalan en este caso de haber desviado dineros de su campaña para propósitos que no eran políticos.



¿Qué hará Trump antes y después de su cita?

El expresidente viajó este lunes desde Palm Beach hacia Nueva York y pasó la noche en la Torre Trump, su antigua residencia de la Quinta Avenida de Manhattan.

Al mediodía acudirá al juzgado y tras las diligencias regresará a Florida para dar un mitin ante sus seguidores.



¿Por qué hay temores de violencia?

La Casa Blanca dijo este lunes que está vigilando de cerca la posibilidad de que haya violencia en las manifestaciones para apoyar a Trump.

John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, enfatizó que no se han detectado “amenazas activas” y que, por precaución, el Gobierno está siguiendo de cerca la situación coordinando con autoridades estatales y locales en caso de que necesiten ayuda.



¿Qué viene ahora para él y cuáles son los escenarios que pueden ocurrir?

Trump presentará recursos para intentar que se invalide la acusación.

Si no tiene éxito, se prevén 3 posibilidades: que el caso se caiga si no es sólido; que Trump llegue a un acuerdo y acepte declararse culpable para evitar un juicio, o que la justicia decida ir a juicio.



En cualquier caso, nada le impide conseguir otro mandato a Trump, pues en Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede ser elegida para un cargo de elección popular.

