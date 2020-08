Fuertes críticas a Claver-Carone, candidato de Trump al BID

Un grupo de destacados ex funcionarios demócratas y republicanos criticaron fuertemente la nominación del estadounidense Mauricio Claver-Carone para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.



En un artículo de opción distribuido a medios en América Latina los firmantes sostienen que al seleccionar a Claver-Carone la administración de Donald Trump no solo está rompiendo con un antecedente de 70 años que confiere ese cargo a un latinoamericano sino que corre el riesgo de politizar una institución que es clave para el desarrollo regional.

Entre los firmantes figuran George Shultz, ex secretario de Estado del presidente Ronald Reagan y ex secretario del Tesoro durante la administración de Richard Nixon (ambos presidentes republicanos) al igual que Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial y ex subsecretario de Estado Adjunto bajo George W. Bush. Así mismo Carla Hills, que fue Representante Comercial de George H. Bush (1989-1993), Thomas F. McLarty, Enviado Especial del presidente Bill Clinton para Latino América y Nelson W. Cunningham, ex Consejero Especial de la Casa Blanca también durante la administración Clinton.

"Ante el esfuerzo sin precedentes del Presidente Trump por colocar a un estadounidense en la presidencia del BID, se corre el riesgo de alienar a la región y politizar esta exitosa institución. Sesenta años de tradición -de liderazgo latinoamericano del BID- no deben ser anulados en las elecciones presidenciales del Banco, actualmente programadas para mediados de septiembre", dicen los firmantes.



De acuerdo con ellos, la decisión de Trump ha desatado una tormenta de críticas en la región y muchas voces pidiendo que se postergue la elección. Algo en que ellos coinciden para evitar que se vea afectada por los comicios presidenciales que se realizan en EE.UU en noviembre.

"Nombrar a un estadounidense como jefe del BID poco antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos corre el riesgo de marginar y politizar la institución si los votantes estadounidenses establecen una nueva dirección en noviembre", afirman en la carta.

El ex vicepresidente Joe Biden, que por ahora lidera las encuestas, ya ha dejado saber que no comparte la selección de Claver-Carone para la presidencia del BID por considerarlo una persona que carga con una marcada agenda política.



"Algunos pueden pensar -dice el editorial- que el esfuerzo sin precedentes de la Administración de Trump para colocar a un estadounidense en la presidencia del BID es una forma de contrarrestar la creciente influencia china en América Latina. Sin embargo, la forma correcta de restringir la influencia china no es secuestrar una institución multilateral exitosa, sino reforzar la cooperación interamericana significativa para satisfacer las necesidades económicas y sociales".



Pero añaden que la principal razón para oponerse a la nominación es que "ignora un compromiso y práctica de 60 años, iniciado bajo los auspicios del Presidente Eisenhower, de que siempre que el Banco tenga su sede en Washington, su presidente sería latinoamericano y su vicepresidente ejecutivo un ciudadano estadounidense. Esta fórmula ha funcionado bien durante seis décadas, años en los que los países latinoamericanos han aumentado su aporte de capital y sentido de pertenencia, y han hecho que los préstamos y programas del Banco sean cada vez más efectivos".



Los autores rematan el texto diciendo que el paso más prudente es que la elección se posponga hasta marzo de 2021 como han sugerido varios países.

"En ese momento, el Gobierno de los Estados Unidos, ya sea liderado por el Presidente Trump o el Presidente Biden, debería volver a la norma bien establecida de que el presidente del BID sea latinoamericano. Si no está roto, no lo arregles", dicen



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

