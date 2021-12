La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, debería usar su músculo económico para presionar por la implementación de los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc en el 2016 y que hasta la fecha ha sido un proceso "tortuoso, burocrático e inadecuado".



Eso, al menos, es lo que piensa Bernie Aronson, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y que se desempeñó como Enviado Especial de EE. UU. durante las negociaciones por solicitud del entonces presidente Barack Obama y su vicepresidente Joe Biden.



Aronson hizo las declaraciones durante un foro organizado por el Diálogo Interamericano y el International Crisis Group (ICG) en el que se hizo una evaluación de los primeros 5 años del acuerdo y se discutió un reciente informe del ICG sobre el estado de la implementación.



​"La comunidad de donantes, que ha sido generosa, especialmente EE. UU. deben usar la asistencia como palanca para presionar por una implementación más eficiente de los acuerdos. Las burocracias son lentas y complicadas pero si uno lee el reporte, incluso en áreas donde se ha presentado algún progreso, el porcentaje de recursos que se ha destinado es muy inadecuado para cumplir con los compromisos y la comunidad internacional tiene la influencia para buscar que eso cambie", dijo Aronson.



Según el exsubsecretario, el mensaje de los países donantes debe ser que la implementación es una "prioridad" y que esperan que se ejecute con buena fe.



Aronson lanzó algunas críticas contra la actual administración de Iván Duque al indicar que no había respaldado el acuerdo plenamente. "Parte de su campaña electoral fueron los acuerdos (su oposición). Pero una vez llegó a la presidencia debió decir que los aceptaban, que era un tema de Estado y que se iban a implementar en integridad. Pero en eso no han sido claros", dijo el exenviado estadounidense.

En el evento estaba prevista la intervención del ministro del Interior Daniel Palacios. Pero ya cuando el foro estaba en marcha su jefe de gabinete apareció en la transmisión virtual para indicar que Palacios no asistiría porque había tenido que salir de urgencia hacia el Congreso para resolver un tema crítico. Su ausencia sorprendió a los organizadores pues estaba confirmado desde hacía varias semanas.

El ministro del Interior, Daniel Palacios Foto: Archivo particular

En el foro también participaron Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, Iván Briscoe, encargado del programa de America Latina en el ICG, Elizabeth Dikinson, una de las autoras del reporte, y Ricardo Semilla, desmovilizado de las Farc que hoy día se encarga de uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR) en el Guaviare.



"Es lamentable porque hubiese sido importante y enriquecedor tener la perspectiva del gobierno. En el Diálogo nos parece clave incluir a todas las voces y en esta ocasión nos quedamos sin conocer la de la administración Duque", afirmó Shifter sobre la ausencia repentina de Palacios.

Aronson dijo, a su vez, que en la implementación se había cometido un error estratégico: no copar con el Estado las zonas que abandonó las Farc pues se creó un vacío que ha sido llenados por otros grupos criminales.



Pero pidió recordar que el proceso de paz había cumplido con uno de sus objetivos centrales, que era acabar con un conflicto de más de 50 años que estaba hundiendo al país.



Ya mirando a futuro, el exsubsecretario indicó que aún había tiempo para corregir el rumbo, dado que el acuerdo está previsto para 15 años, pero que para eso será necesaria la voluntad política de los líderes en el país.



Sin el acuerdo, que según Aronson es un marco para resolver los problemas estructurales del país, se corre el riesgo de que crezcan las divisiones y se desintegre, "como ya se está viendo en el área de la seguridad".



Aronson les pidió a los candidatos que se disputan la Casa de Nariño no convertir los acuerdos y su implementación en un "balón de fútbol" y entender que es un tema de estado que los compromete a todos.



Semillas, por su parte, dijo que el gobierno no estaba cumpliendo con lo pactado y resaltó las graves amenazas que enfrentan los desmovilizados. "Han asesinado a más de 300 y a veces decimos que nos están matando más ahora que durante los años de la guerra", dijo el excombatiente.



