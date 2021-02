En juicio político, defensa de Trump redibuja asalto al Capitolio

La defensa del expresidente de EE. UU. Donald Trump redibujó este viernes el asalto del 6 de enero al Capitolio, con un retrato manipulado de los hechos en el que presentó al exmandatario como garante de “la ley y el orden”, durante su alegato en un juicio político que consideró que está motivado por “el odio” de los demócratas.



A lo largo de las menos de tres horas y media que duró la exposición, los letrados del expresidente, Bruce Castor, David Schoen y Michael Van der Veen, se centraron en defender el derecho a la libertad de expresión de Trump y criticaron un proceso que tacharon de “inconstitucional”.



Para ello se apoyaron en una serie de videos, editados con profusión, con declaraciones de Trump y de dirigentes demócratas, así como con imágenes de protestas en las que no diferenciaron a los seguidores del exmandatario, entre los que había integrantes de grupos de ultraderecha y de manifestantes del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan).



Desde el comienzo de sus argumentos, los abogados buscaron rebajar el papel del expresidente en el asalto a la sede del Congreso, que le está costando este impeachment, como se dice en inglés juicio político, en el que está acusado de “incitar a la insurrección”.

Se trata de condenar a los 75 millones de votantes de

Este sábado puede darse el veredicto

El segundo juicio político contra Trump se encamina hacia un veredicto que podría llegar el sábado después de que la defensa presentó su caso en menos tiempo del que contaban y los senadores cuestionaran a ambas partes sobre los cargos y sus argumentos.



Dado que la mayoría de los republicanos parecen mantenerse firmes en contra de condenar a Trump, la defensa dedicó apenas tres de las 16 horas que se les asignaron para desacreditar el caso de los gerentes de juicio político de la Cámara de Representantes como una "cultura de cancelación constitucional" destinada a silenciar tanto al expresidente como a sus millones de partidarios.



"Seamos claros, este juicio se trata de mucho mas que el presidente Trump. Se trata de silenciar y prohibir el discurso con el que la mayoría no está de acuerdo", dijo el abogado Bruce Castor.

Trump y criminalizar los puntos de vista políticos".



El juicio del Senado se reanudará este sábado a las 10 a.m. Las reglas para el juicio permiten dos horas de alegatos finales y debate sobre cualquier solicitud de los fiscales de la Cámara o de la defensa para escuchar a los testigos. Hasta el momento, ninguna de las partes ha indicado que planea llamar a testigos.



Ante este panorama, el Senado podría avanzar rápidamente hacia una votación sobre el veredicto. Se necesitaría una mayoría de dos tercios para condenar al presidente, lo que significa que por lo menos 17 republicanos tendrían que unirse a todos los demócratas e independientes para que los gerentes de juicio político de la Cámara prevalezcan.



Si Trump fuera condenado, habría una segunda votación para decidir si se le prohibiría que vuelva a ocupar el cargo.



La defensa de Trump argumentó que sus incendiarias palabras a la multitud antes del asedio al Capitolio fueron un discurso político ordinario y no cumplían con el estándar legal para definirlas como incitación.

Los 'trumpistas', adentro del Capitolio. Foto: https://twitter.com/igorbobic/

Los hechos se remontan al pasado 6 de enero, cuando una turba de partidarios del entonces presidente irrumpió en el Capitolio, cuando las dos cámaras del Legislativo celebraban una sesión conjunta para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, que en aquel momento Trump aún no había reconocido.



Minutos antes, el exmandatario dio un discurso ante sus simpatizantes, a los que animó a marchar hacia el Capitolio para “detener el robo” de los comicios, en medio de sus denuncias infundadas de fraude.



Van der Veen dijo: “Ninguna persona pensante podría creer seriamente que el discurso del presidente del 6 de enero en la Elipse (un parque en el lado sur de la Casa Blanca) fue de alguna manera una incitación a la violencia o la insurrección”.



“Lejos de promover la insurrección en EE. UU., las declaraciones del presidente animaron explícitamente a quienes asistieron al ejercicio pacífico y patriótico de sus derechos, y la protesta patriótica es la antítesis del asalto violento al Capitolio de la nación”, dijo.



Van der Veen describió a los centenares de manifestantes que entraron en el Capitolio como “un pequeño grupo que vino para comportarse de manera violenta y amenazante, que secuestró el evento para sus propios propósitos” y, en ese sentido, apuntó que entre los arrestados hubo un integrante del movimiento de corte anarquista Antifa, lo cual no es cierto.



Entre la multitud concentrada ese día había partidarios del mandatario, veteranos del Ejército y miembros de organizaciones de ultraderecha y del movimiento QAnon.

Una constante a lo largo de la argumentación de la defensa de Trump fue apuntar a los demócratas como guiados por “el odio”.



Parafraseando una expresión utilizada frecuentemente por su cliente, Van der Veen calificó el proceso como “una caza de brujas políticamente motivada” y “un acto de venganza política injusto y flagrantemente inconstitucional”.

En ese sentido, otro de los abogados, Schoen, afirmó que los demócratas se han precipitado para celebrar este impeachment: “El odio que los ‘fiscales’ de la Cámara Baja y otros en la izquierda tienen hacia el presidente Trump los ha llevado a esquivar los elementos básicos del debido proceso y legitimidad y a precipitar un juicio político a través de la Cámara Baja”, lamentó.



El impeachment se desarrolla en el Senado, bajo control demócrata, pero para que se iniciara la Cámara de Representantes, de mayoría progresista, aprobó el pasado 13 de enero la acusación contra Trump de “incitar a la insurrección”.



Para demostrar ese supuesto odio de los demócratas a Trump, la defensa enseñó un video de diez minutos con declaraciones sacadas de contexto de dirigentes demócratas, como Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otras figuras del partido, así como de famosos como Madonna, empleando la palabra “’luchar’.



Con esto, los abogados buscaban equipararlos con el exmandatario cuando el 6 de enero pidió a sus seguidores “luchar a muerte” para detener la ratificación del triunfo de Biden por el Congreso. Tanto los videos como los alegatos de los letrados estuvieron dirigidos a probar que “claramente no hubo ninguna insurrección”.



AFP y BLOOMBERG

