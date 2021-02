Juicio político a Trump: siga aquí los detalles del 'impeachment'

"No van a escuchar largos sermones de mi parte porque nuestro caso se basa en hechos puros y duros", afirmó Jamie Raskin, uno de los fiscales del caso.



Raskin rebatió los argumentos de los abogados de Trump respectoi a que el exmandatario no debería ser sometido al juicio político porque ya no ejerce el cargo.



"Su argumento es que si uno comete delitos pasibles de destitución en las últimas semanas de gobierno, uno goza de una impunidad constitucional. Uno se sale con la suya", indicó.