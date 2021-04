Impactantes revelaciones de los últimos momentos de George Floyd

Uno de los hechos más significativos que marcaron el 2020 fue el asesinato del hombre afroestadounidense George Floyd, durante un procedimiento policial ocurrido el 25 de mayo en el vecindario de Powderhorn, ubicado al sur de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota (Estados Unidos).



Estas nuevas imágenes del asesinato de #GeorgeFloyd se presentaron hoy como pruebas en el tercer día del juicio contra Dereck Chauvin, policía que mató al afroamericano el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Estados Unidos: pic.twitter.com/k3s6J9xsiN — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 1, 2021

Tras la publicación de un video que le dio la vuelta al mundo, se pudo conocer que el actuar de los policías involucrados en la muerte de Floyd no fue el adecuado. Imágenes que dieron pie al inicio de protestas en contra del abuso policial y el racismo en Estados Unidos.



Ahora, este lunes 29 de marzo se dio inicio al juicio del expolicía de Mineápolis Derek Chauvin, quien mantuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd causando su muerte, pues según el resultado oficial emitido por la oficina forense de Minneapolis, el hombre, de 46 años, falleció por un paro cardíaco ocasionado por “la sumisión, la restricción y la compresión del cuello".



Los familiares del afroamericano fallecido se arrodillaron frente a la corte de Mineápolis durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que duró la rodilla de Chauvin sobre el cuello de Floyd.



Antes de que arrancara el juicio, familiares de George Floyd se arrodillaron ante las cámaras durante 8 minutos y 46 segundos en un acto de homenaje. Foto: Christopher Monterrosa/Bloomberg

Las declaraciones

La novia de Floyd

De acuerdo con ‘BBC’, hasta la fecha han declarado varios testigos; la novia de Floyd, paramédicos que atendieron el caso y la defensa de Chauvin.



Por una parte, la pareja sentimental de Floyd, Courteney Ross, fue la primera en declarar ante el juez y los jurados. Contó la historia de ambos y aseguró que tanto ella como su difunto novio, eran adictos a los opioides.



No obstante, la mujer no afirmó que el día de la muerte de Floyd, este se encontrara bajo los efectos de la droga.



⚖️🇺🇸 Así está la sede del juicio contra Derek Chauvin pic.twitter.com/iV2EjU8txL — Alex Segura (@_alexsegura_) March 30, 2021

Por medio de un comunicado, los abogados de la familia Floyd, Ben Crump y Antonio Romanucci, denunciaron que ha habido "intentos de la defensa de construir la narrativa de que la causa de muerte de George Floyd fue el fentanilo en su organismo".



Además, recalcaron que: "queremos recordarle al mundo que fue testigo de su muerte en video que George caminaba, hablaba, se reía y respiraba normalmente antes de que Derek Chauvin mantuviera su rodilla sobre su cuello, bloqueando su capacidad para respirar y extinguiendo su vida", escribieron los abogados.



El paramédico

Seth Zachary Bravinder fue uno de los paramédicos que llegó al lugar, el hombre argumentó que una vez allí, los policías “todavía estaban encima de él”.



Bravinder, conductor de la ambulancia, aseguró que inicialmente pensó que se trataba de una pelea, pero que no tardó en observar que Floyd se encontraba ‘flácido’.



El paramédico afirmó que tuvo que pedirle a los agentes de policía que se retiraran para que él y sus compañeros pudiesen atender al hombre. Él sostuvo la cabeza de Floyd para evitar que se golpeara con el piso.



Además, comentó que en la ambulancia se detuvieron a dos cuadras para intensificar las maniobras de reanimación. Sin embargo, Bravinder se dirigió a la parte posterior del vehículo y se encontró con una línea plana en el monitor del corazón.



Más declaraciones

Varios de los testimonios han sido dolorosos y dejan en claro la magnitud del daño psicológico en quienes evidenciaron la muerte de George Floyd.



Según ‘BBC’, hubo declaraciones en las que los testigos admitían presentar sentimientos de culpa y desequilibrios del sueño, tras el procedimiento policial.



El medio puntualizó que, el fiscal Jerry Blackwell afirmó al jurado que Chauvin "traicionó su placa" al arrodillarse sobre el cuello de Floyd y hacer uso de una fuerza "excesiva y no razonable" para detenerlo.



Una testigo de la muerte de George Floyd: “Estaba asustado, suplicando por su vida” - EL PAÍS https://t.co/UJAQidMktG pic.twitter.com/Ie78XGZUsX — Alejandro Z. (@alexmannul) March 31, 2021

Se conocieron los videos de la cámara corporal de Chauvin el miércoles 31 de marzo, allí se evidencia a Floyd le suplicó a los agentes durante el arresto; "no soy un mal tipo".



Además, las imágenes permitieron que se conociera la realidad de lo ocurrido durante el arresto, durante el cual Floyd no opuso resistencia de ningún modo, según lo evidencia el video.



Darnella frazier, la joven que grabó el clip viral, declaró que no ha podido dormir bien, pues asegura que se queda despierta pidiendo disculpas a Floyd por “no haber hecho más”.



Familiares de #GeorgeFloyd se arrodillan 8 minutos y 46 segundos frente al tribunal donde hoy comienza el juicio contra el expolicía blanco Derek Chauvin, quien presionó ese mismo tiempo su rodilla contra el cuello del afroamericano que acabó muriendo.pic.twitter.com/sNDjDzxFaX — Bricio Segovia (@briciosegovia) March 29, 2021

Por su parte, Christopher Martin, el joven empleado de la tienda donde se inició el incidente, al parecer, por un aparente billete falso de 20 dólares (72.800 pesos colombianos aproximadamente), declaró ante el tribunal que interactuó muy poco con Floyd como cliente dentro del establecimiento ‘Cup Foods’ antes de su arresto.



El joven describió a Floyd como "amigable y buena gente". Martin detalló que le vendió a Floyd un paquete de cigarrillos y recibió un billete falso como pago. Sin embargo, el empleado aseguró que sabía que era falso por su color y textura, pero añadió que el hombre "no parecía saber que era falso".



En el juicio declaró el joven que recibió de Floyd un billete al parecer falso, avisó a su jefe, dio lugar a que alguien llamara a la policía y pasó lo que pasó. "No me culpo pero me siento culpable. Fui el gran dominó que se cayó y tiró las demás piezas. El contributive factor"+ pic.twitter.com/LfrkDqt9Wd — María Piqué (@marialpique) April 5, 2021

Luego de ello, el jefe de Martin llamó a la policía. No obstante, el joven afirmó que no quería causar pleitos y que se siente culpable por haber comentado con su jefe sobre el aparente billete falso, dijo que estaba dispuesto a que fuese descontado de su pago mensual.



Las declaraciones han dado pie a que la indignación siga creciendo, pues conocer las súplicas de Floyd mientras es arrestado ha generado sensaciones de inconformidad y dolor en la comunidad.



