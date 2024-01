Impactante: hombre con tumor cerebral en Florida toca la guitarra durante su cirugía

Es probable que ya haya escuchado hablar acerca de las cirugías en las que se busca que el paciente permanezca despierto con la intención de poder medir su respuesta ante la intervención. Si bien eso ya es sorprendente, el equipo neurológico del Sylvester Comprehensive Cancer Center, de la Facultad de Medicina Miller, de la Universidad de Miami, Florida dio un paso más allá, e hizo que un hombre tocara la guitarra mientras estaba siendo operado de un tumor cerebral.

Christian Nolen es un guitarrista que, por recomendación de los médicos, tuvo que tocar su instrumento durante su cirugía con la intención de poder evaluar y proteger su destreza manual a través de una técnica que fuera lo más agresiva posible con el tumor pero sin afectar su desempeño.

Sobre la experiencia, el paciente que tenía un tumor en el lóbulo frontal derecho de su cerebro y estaba comenzando a causarle complicaciones, compartió a Fox News Digital: "Solamente había escuchado hablar de procedimientos de esa naturaleza que se realizan en programas y películas. Sentí que era una experiencia única que no podía dejar pasar, especialmente porque mis habilidades motoras estaban en juego".

Por su parte, el Doctor Ricardo Komotar, director del programa de tumores cerebrales en el centro de salud compartió al medio que Christian ya presentaba problemas en el lado izquierdo de su cuerpo, particularmente en su mano izquierda, afectando su capacidad para tocar la guitarra.

Ante la situación, los especialistas decidieron llevarlo a cirugía para confirmar el diagnóstico, determinar el tipo de tumor que tenía el guitarrista y poder extirpar la mayor cantidad posible. Entonces le preguntaron si estaría dispuesto a permanecer despierto y tocar su instrumento durante el procedimiento.

La razón de lo anterior, explicó el médico, es que cuando un tumor afecta o está cerca de una parte crítica del cerebro, por ejemplo la que controla la capacidad de hablar, comprender el lenguaje o moverse, realizar de esta manera la cirugía permite monitorear todo el tiempo la respuesta del paciente y saber si se está afectando alguna función cerebral.

A pesar de lo complicada que puede parecer la idea de ser intervenido en una cirugía mayor estando despierto, Christian compartió que el riesgo de estar sedado durante todo el procedimiento le significaba un mayor temor y ansiedad que el tocar la guitarra en ese momento.

Ayudó, además, que los miembros del equipo quirúrgico le explicaran a profundidad qué es lo que podía esperar. Sí se necesitó anestesia para dormirlo al comienzo de la cirugía, pero una vez que los médicos se encontraron en la parte más delicada del procedimiento, lo despertaron y le acercaron una guitarra para que tocara.

El médico compartió que sí hubo un momento de peligro, ya que una vez que estaban terminando notaron que la función de su mano comenzó a disminuir. Esto ocurrió porque el tumor interactuaba con la parte del cerebro que controla el movimiento de la extremidad. A pesar de este susto, finalmente la cirugía fue un éxito.

Es importante señalar que, de acuerdo con el médico, cuando se realizan este tipo de procedimientos los pacientes no sienten ningún dolor y es probable que posteriormente no recuerden toda la cirugía gracias a que cuentan con un equipo de neuroanestesia. Además, aseguró que también hay mejores tiempos de recuperación.

Pero lo anterior no quiere decir que no haya riesgos. En la experiencia del centro médico el mayor es que hay pacientes que despiertan demasiado sobresaltados, con mucho dolor, confundidos, agitados o incapaces de seguir órdenes, lo que dificulta el procedimiento y tienen volverlo a dormir. El problema en esos casos es que únicamente intervienen hasta donde saben que es seguro y no siempre pueden extirpar completamente el tumor.