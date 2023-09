Las autoridades de Florida identificaron los restos humanos hallados, el pasado 22 de septiembre, en la boca de un caimán. Estos pertenecen a una mujer de 41 años identificada como Sabrina Peckham, sin embargo, sigue en investigación la "manera y causa" de su muerte.

Desde el 22 de septiembre, las autoridades de Florida han investigado el supuesto ataque fatal de un caimán de casi 4 metros en Largo, en la zona de Tampa Bay. Pues los vecinos de la zona llamaron a las autoridades luego de ver al animal con un cuerpo en la boca.



En ese entonces, la oficina del alguacil del condado de Pinellas informó que varios agentes se desplazaron al lugar. En las imágenes de los noticieros locales, se podía ver al gran caimán prácticamente en el arcén de una carretera, rodeado por numerosos policías y agentes de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC).



En un comunicado de la policía local se detalló que se trataba de un caimán macho de casi cuatro metros, que fue "sacrificado humanamente y retirado de la vía fluvial".

La hija de Peckham, Breauna Dorris, mediante una publicación en su Facebook, comentó que su madre formaba parte de una "población sin hogar que vivía en la zona boscosa" cercana a donde encontraron al animal.



"Mi madre fue víctima del ataque de cocodrilo en McCay Creek (aldea arco iris). Por favor, entienda que aún no tenemos toda la información, ya que el informe de los médicos forenses aún no ha terminado", escribió Dorris.



Asimismo, agregó: "Algunos detalles que me gustaría compartir es que mi madre no se 'burló' del cocodrilo, como algunos dicen en los comentarios de los medios de noticias (...) Se cree que ella pudo haber estado caminando hacia o desde su campamento cerca del arroyo en la oscuridad y el cocodrilo atacó desde el agua (...). No importa cómo lo pongas, nadie merece morir así".

Según el medio 'Fox13', en estos momentos, en el área en la que encontraron al caimán hay un "monumento improvisado" con algunas flores que varias personas han dejado para la mujer fallecida.

