Identifican al hombre que murió en tiroteo del metro de Nueva York; era un latino

Luego del tiroteo en el Metro de Nueva York que conmocionó a la ciudad, ya se conocieron las primeras revelaciones que arrojaron las investigaciones policiales. De acuerdo con lo que se comunicó oficialmente, el hombre que murió como consecuencia del fuego cruzado era latino, concretamente mexicano. Mientras continúa la búsqueda de los responsables, el cónsul del país en la Gran Manzana ya expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes e impactó a la ciudad. En la estación Mount Eden del Metro de Nueva York, ubicada en el Bronx, se produjo un brutal tiroteo entre dos hombres que estaban en la escena. Mientras se investiga a los responsables y las circunstancias que rodearon el hecho, se dio a conocer información sobre las víctimas.

Como consecuencia del fuego cruzado en un lugar tan concurrido, falleció un hombre mexicano de treinta y cinco años identificado como Obed Beltrán Sanchez, según informó The New York Times. Tras recibir balazos en el pecho, fue trasladado al hospital St. Barnabas. Sin embargo, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

A pesar de que el hecho se habría generado como parte de una guerra de bandas, la hipótesis de las autoridades es que la víctima no estaba involucrada en el tema y que los disparos no estaban dirigidos hacia él. Además del fallecido, también resultaron heridas cinco personas, entre ellas dos adolescentes de catorce y quince años.

A través de su cuenta de X, la plataforma antes conocida como Twitter, el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, manifestó su pesar por el hecho y reveló que ya se puso en contacto con la familia del fallecido. "Lamentablemente el día de ayer por la tarde, falleció por una bala perdida, un connacional oriundo de Tehuacán, Puebla en la estación del metro Mount Eden, del Bronx. Expresé personalmente a su familia nuestro pésame y ofrecí el apoyo y asesoría consular a nuestro alcance. QEPD", escribió en la red social.

El tiroteo en el Metro de Nueva York habría sido por una guerra de bandas

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York que fue reproducida por Telemundo, el enfrentamiento a balazos fue el resultado de un enfrentamiento entre grupos que comenzó en un vagón del servicio de transporte. Además, en las cuentas oficiales en redes se compartieron imágenes para intentar identificar a los responsables del hecho.