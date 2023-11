Identifican a los dos muertos en accidente en puente fronterizo entre EE. UU. y Canadá

El pasado 22 de noviembre, cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, mas exactamente en el puente Rainbow, dos personas perdieron la vida cuando, al parecer, se dirigían a un concierto de la banda de rock Kiss.



(Lea también: Joe Biden no asistirá a cumbre sobre cambio climático: ¿EE. UU. ausente en la COP28?).

Las autoridades informaron en días pasados que se trata de Kurt P. Villani y su esposa Monica Villani, residentes de Grand Island, Nueva York, según el Departamento de Policia.



"Nos gustaría extender nuestra sincera gratitud a todos los que extendieron sus oraciones, condolencias y buenos deseos", fueron comentarios de los familiares de la pareja en un comunicado emitido a través de la Oficina del Sheriff del Condado de Erie. "Estamos profundamente conmovidos. En este momento, estamos solicitando privacidad para que podamos comenzar el proceso de curación. Gracias".

El puente Rainbow, sobre el río Niágara, en Búfalo, conecta a Estados Unidos con Canadá. Foto: X @WitnessNewsUK

Según información de CNN, los investigadores señalaron que posiblemente los dos iban hacía un concierto de Kiss en el país vecino, pero como este no pudo realizarse en Canadá, por tal motivo, la pareja se trasladó a un casino en Estados Unidos.



(Siga leyendo: El cónsul puede cancelarle la entrevista de la visa de EE. UU. si usted llega así).



El vehículo, por razones que se desconocen, alcanzó una gran velocidad en una zona de control, chocó con una acera y después con una barrera de metal, que lo propulsó en el aire hasta una garita antes de explotar en el lado estadounidense de la frontera, un suceso que quedó recogido en vídeos de seguridad.



Un agente fronterizo estadounidense sufrió heridas menores pero se salvó por estar en la garita y fue dado de alta poco después, según las autoridades.

El incidente se produjo en uno de los días de mayor tráfico de viajeros por el festivo de Acción de Gracias, lo que causó preocupación en un ambiente enrarecido por la guerra entre Israel y Hamás, y obligó a cerrar el tráfico en ese puente e interrumpir otras vías de transporte por precaución.



Inicialmente, cuando los datos se conocían a cuentagotas, se especuló con un posible atentado, pero las autoridades de Nueva York aclararon unas horas después que no había indicios de terrorismo, y el FBI de Búfalo confirmó lo mismo al concluir sus pesquisas anoche.



(Le recomendamos: Nueva York: el verdadero motivo por el que se le llama la Gran Manzana).



La gobernadora del estado, Kathy Hochul, envió un mensaje de "calma" mientras que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, que ese jueves acogía el multitudinario desfile de Acción de Gracias de Macy's, aseguró que no había un "vínculo" con la urbe y que la seguridad no se vería más reforzada de lo que ya estaba.



REDACCIÓN INTERNACIONAL Y EFE