Ciertas afirmaciones y videos compartidos por usuarios en redes sociales han creado confusión, dando a entender que gracias a una ley aprobada recientemente en el estado de California, Estados Unidos, los ‘amigos de lo ajeno’ podrían robar casi que de manera legal si el hurto es menor a cierto monto.



Dichas afirmaciones han venido acompañadas de videos en los que se puede ver a personas sacar mercancía de tiendas sin que los empleados del lugar intervengan pero, ¿qué sucede en realidad?

También, en un video más reciente se puede ver cómo un grupo —de alrededor de 50 personas— entra a saquear una tienda en el centro comercial Westfield Topanga de los Ángeles. El robo habría sucedido el pasado 12 de agosto y las perdidas ascienden a un billón de pesos.



En diciembre de 2022, en una verificación de The Associated Press, ya se había declarado como falsa la siguiente afirmación: “Robar es legal en California. La gente tiene el derecho de robar hasta 950 dólares en productos diariamente y está permitido que los venda”.



Ante esto, explicaron que el Código Penal de California sigue considerando ilegal cualquier tipo de robo y que la confusión se pudo haber dado a partir de la aprobación en 2014 de la Proposición 47, que claramente no legalizó el robo pero sí reclasificó algunos delitos que se consideraban graves como leves, siempre y cuando no hubiera violencia.

Por lo que, según señaló AP, los casos de hurto menor, siempre y cuando el valor robado no excediera los 950 dólares, se considera como delito menor y se castiga con hasta seis meses de cárcel y 1.000 dólares de multa.



“Es completamente incorrecto decir que la gente tiene el derecho de robar 950 dólares. Creo que esta persona se refiere a la Proposición 47, una importante reforma de justicia criminal en California”, explicó Charis Kubrin, profesora de criminología, derecho y sociedad en la Universidad de California, Irvine, en entrevista con The Associated Press.



En cuanto a la inacción de los empleados —que se puede ver en el video compartido— se debería a un proyecto que aprobó el Senado de California el pasado 31 de mayo que le impide a estos trabajadores confrontar o detener a los ladrones en las tiendas. Pero, el objetivo sería proteger la integridad de quienes trabajan allí en lugar de permitir o legalizar el hurto.



Aunque, la normativa parece confundir y hacer pensar que los delincuentes pueden robar sin consecuencias legales.

Video capta a decenas de ladrones robando en una tienda Nordstrom del centro comercial Westfield Topanga en el condado de Los Angeles.



La policía dijo que se cree que entre 20 y 50 ladrones robaron entre $60,000 y $ 100,000 en mercancía. pic.twitter.com/HYw1Q2yFlq — Qué Pasa en California (@QuePasaEnCA) August 13, 2023

