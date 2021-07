Hunter Biden se confiesa sobre sus adicciones en su nuevo libro

El segundo hijo varón del presidente de Estados Unidos, publicó el libro 'Cosas bonitas'. En este fragmento del epílogo le habla a su hermano Beau, que falleció a los 46 años de un raro cáncer.

Una victoria de Trump no era solo una amenaza para la democracia, sino también para mi libertad personal FACEBOOK

TWITTER

Querido Beau: ¿Dónde estás? Dios, cómo te extraño. Nunca te has alejado más de un solo paso de mis pensamientos desde la última vez que te cogí la mano. Te prometo que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero cuánto desearía que estuvieras aquí para darme un abrazo y decirme que todo va a salir bien.



Jamás había sentido tanto el dolor de tu ausencia como la noche en que nuestra familia subió unida al escenario después de que papá diese su primer discurso como presidente electo, el discurso de la victoria. ¡Lo ha conseguido, Beau! Ha derrotado a un hombre vil con una vil misión, y lo ha hecho sin descender a las inauditas profundidades que han llegado a alcanzar sus oponentes.

(...)

A lo largo de la campaña, Trump nos atacó a todos de la manera más descarnada y horrible, pero, en lugar de separarnos, las andanadas de sus ataques consiguieron lo contrario: nos dieron la oportunidad de sanar por completo las heridas. Aquella primera noche, cuando los medios adjudicaron Florida y Ohio a Trump y, además, íbamos por detrás en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, la familia no degeneró en una banda tirándose los trastos a la cabeza unos a otros. Nos acurrucamos juntos en el sofá.



La victoria, la derrota o un empate no iban a cambiar eso. Dada la situación en la que yo me encontraba hacía tan solo un año y medio, me pareció una bendición. Poco antes de la medianoche, antes de que papá se marchase a comparecer ante el estruendo de toques de claxon de la multitud en un mitin al que la gente asistía metida en sus coches, le dije lo mismo que le decíamos siempre: pasara lo que pasase, ya habíamos ganado. Aun así, sentí lástima por él: se me antojaba una tarea hercúlea transmitir confianza en un momento en que el planeta entero trataba de comprender cómo era posible que aquellas elecciones estuvieran siquiera reñidas.

Cuando me fui a la cama, hacia las tres de la madrugada, la sensación de temor que se apoderaba de todos era sobrecogedora. Melissa ya se había quedado dormida, y yo me pasé el resto de la noche mirando al techo. Intenté evitar los pensamientos oscuros, pero resultaba difícil no pensar que pudiese llegar a producirse lo que más temíamos Melissa y yo. En aquellas primeras horas, antes de que se contara la inmensa mayoría de la impresionante cantidad de votos nuestros, se palpaba el peligro. Una victoria de Trump no era solo una amenaza para la democracia, sino también para mi libertad personal. Estoy seguro de que si papá no hubiese ganado, Trump habría continuado persiguiéndome de esa manera criminal que había adoptado desde el principio.



Entonces me desperté a la mañana siguiente, y la mañana después de aquella: continuábamos todos juntos y el resultado electoral había empezado a cambiar. Uno de los muchos regalos que me ha hecho Melissa es ayudarme a entender que las cosas suceden a su debido tiempo, si tú se lo permites. Mientras esté sobrio y sano, vendrán cosas buenas.



Cuatro días después de las elecciones, en una gloriosa mañana de sábado, estaba sentado en el salón acristalado de invierno con las chicas, Natalie y Hunter, Melissa y el pequeño Beau, Ash-ley y Howard, además de Annie y Anthony, cuando los medios adjudicaron Penn-sylvania a papá. Eso le aseguraba la victoria. Mamá y papá estaban en un muelle en el lago, y nosotros salimos corriendo al porche gritando con todas nuestras fuerzas: ‘¡Hemos ganado! ¡Acabamos de ganar!’.



Fue un momento de alivio, de agotamiento y de una alegría absoluta. Cuando terminó el recuento, habían votado a papá más estadounidenses de los que habían votado a cualquier otro presidente de la historia. Todavía más asombrosos son el decoro y la integridad que él le otorga al cargo: justo aquello que tantos años atrás acabamos decidiendo los tres que sí era posible. Ni papá ni yo lo expresamos en voz alta. No era necesario. Lo que hicimos fue abrazarnos y besarnos. He sobrevivido. Sé que has estado conmigo mientras pasaba por esto. Vinieron a por mí con todo lo que tenían.



Fue constante, siempre con el ‘¿Dónde está Hunter?’, pero acabaron haciéndome un favor sin quererlo. Me convertí en el principal beneficiado de la absurdidad y la conducta criminal de mis acosadores.



Doblaron su apuesta por la idea de que yo no sería lo bastante fuerte como para mantenerme sobrio, de que me derrumbaría y acto seguido ellos saltarían. Pero he aquí algo con lo que no contaban, Beau: tú has estado conmigo a lo largo de todo el camino, en la forma de Melissa y del pequeño Beau, de mis hijas, de nuestra hermana, de nuestros tíos y tías, de mamá y papá. De todo el mundo.



Tu fuerza y tu amor se encarnaron en la fuerza y el amor que me rodeaban.

Mi hijo, igual que mucha otra gente que conocen ustedes en sus casas, tenía un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado, ha trabajado en ello, y estoy orgulloso de él FACEBOOK

TWITTER

Me volví hacia Melissa en una ocasión y le dije: ‘Cualquiera pensaría que esto me iba a dar ganas de beber, pero no hay nada más lejos de mis pensamientos’. En aquel momento supe que no podían hacer absolutamente nada para arrebatarme esto tan bonito que había construido. Cuando terminaron, Melissa y yo seguimos con nuestra vida cotidiana, sin más. Preparamos la comida. Nos llevamos al pequeño Beau a la playa para que viera la puesta de sol.



Y esto es con lo que me quedo: la capacidad para que nada me afectara y poder seguir adelante, a dos semanas de las elecciones más trascendentales de nuestra vida, fue el resultado de los miles de expresiones de amor que he recibido y a las que he correspondido. Hablar con mis hijas todos los días; saber que Melissa estaba ahí siempre para lo que necesitara, en la habitación de al lado; levantar la vista de mi escritorio y ver esa enorme sonrisa desdentada que el pequeño Beau me dirigía mirándome a los ojos... Vivo en estos momentos, y no en esa confusión tan brutal que no podría controlar.



Me sirvió de consuelo el hecho de que me atacaran unos oponentes tan despreciables. Cuando quien viene a por ti es alguien capaz de arrebatar a un bebé del pecho de su madre para meterlo en una jaula, bueno, entonces sabes que estás en el lado bueno. Sabía que si resistía y tenía fuerzas para aguantar aquellos ataques, se haría justicia. No siempre sucede así, pero esta vez sí.



Papá ni se inmutó jamás, por supuesto. El primer debate supuso un punto de inflexión en la campaña, y el punto de inflexión dentro de ese debate se produjo cuando papá habló de ti. Trump jugó la única carta que juega siempre: los ataques. En ese momento, la diferencia entre los dos hombres se hizo más patente que nunca.



Sabíamos que me atacaría a mí. Antes del debate, le dije a papá que no se escondiera cuando Trump me mencionase, pues estaba seguro de que lo haría. Le dije que no me avergonzaba de lo que había tenido que afrontar para superar mi adicción. Le dije que había decenas de millones de familias que se sentirían identificadas con ello, ya fuese por su propio sufrimiento o por el sufrimiento al que se enfrentaba alguno de sus seres queridos.



No solo me sentía cómodo con que papá hablase de la cuestión, sino que estaba convencido de que había que decirlo.



Y lo dijo. Mientras papá ensalzaba tu servicio en Irak en respuesta a las filtraciones que decían que Trump había llamado con insultos a los estadounidenses que habían combatido en guerras, Trump lo interrumpió con su crueldad marcada y se refirió a mí. Papá contestó de manera astuta, empática, indeleble. —Mi hijo —empezó, e hizo caso omiso a Trump mirando directamente a la cámara—, igual que mucha otra gente que conocen ustedes en sus casas, tenía un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado, ha trabajado en ello, y estoy orgulloso de él. Estoy orgulloso de mi hijo.

Esas palabras, además de desarmar a Trump, dieron consuelo y esperanza a millones de estadounidenses. No sentí más que orgullo. También lo habrías sentido tú.

El mundo nos quiebra a todos, y después hay muchos que son fuertes allí por donde se quebraron FACEBOOK

TWITTER

Beau, por fin estoy llevando la vida que tú deseabas para mí. Te encantaría California, te encantaría donde vivo. Hay muchísimas cosas bonitas por las que estar agradecido, e intento recordarme que he de mirarlas todos los días. Hemos estado confinados por la pandemia, pero lo cierto es que tampoco extraño tanto el mundo exterior. Tengo a Melissa, al pequeño Beau y a mis hijas.



Tengo a toda la familia. He estado escribiendo. He vuelto a pintar. Me he dedicado a pintar como un loco. Esto me ha dado estabilidad, y al principio me mantuvo apartado de unos bajos fondos que tenía ahí mismo, un poco más abajo siguiendo el cañón. Esto le ha abierto paso a algo que trataba de emerger de mi interior desde..., bueno, desde que éramos niños. Por fin dispongo del tiempo y el espacio —y la sobriedad— para explorarlo. Ahora me despierto con el pequeño Beau, me preparo una taza de café y me paso la mañana entera pintando.



Después, Melissa nos hace la comida. A veces damos un paseo, a veces salimos en coche. Después pinto toda la tarde, con las manos y los antebrazos cubiertos de azules, amarillos y verdes. Tengo una firme motivación creativa.



A pesar de que he practicado el arte desde que era pequeño —arte que tan solo tú llegaste a ver, en realidad— y de los cuadernos de bocetos que he ido llenando a lo largo de los años, me siento como si hubiera vuelto a mi verdadero yo. El hecho de que a la gente le guste o no le guste no es lo que me hace levantarme y ponerme a pintar. Pinto pase lo que pase. Pinto porque quiero. Pinto porque tengo que hacerlo. Tenemos la casa llena de cuadros.



Todo ello forma parte de un nuevo capítulo, un paso más del proceso. Todavía me queda una ingente cantidad de trabajo por hacer, personal y relativo a mi adicción, y tengo que despejar los restos del naufragio de mi pasado.



Estoy intentando resarcir mis deudas, tanto en sentido figurado como literal.

No quiero dar la impresión de que pienso que mis problemas se han acabado y que todo va genial. Bien sabes tú que ya he disfrutado de períodos largos de sobriedad y que me las he arreglado para destruirlos en un momento. No dejo de ser consciente de que la sobriedad puede ser frágil y fugaz, del inmenso peligro que corro por mucha que sea la distancia que ponga con respecto a mi último trago, o momento de embriaguez. Pero esta vez no estoy pendiendo de un hilo; el deseo de consumir, el ansia, ha desaparecido.

Facebook Twitter Linkedin

Hunter Biden confiesa sus adicciones y su experiencia en la campaña de su padre



$ 49.000

352 páginas Foto: Ediciones B

Esto lo aprendí la primera vez que pasé por una rehabilitación, allá por 2003: la sobriedad es fácil, basta con que lo cambies todo. Y para mí, parte de ese cambio es no volver a permitirme el placer egoísta de reaccionar de la misma manera de siempre ante las mismas cosas de siempre. Ahora sé que no puedo permitirme el lujo de estar enfadado. No puedo permitirme el lujo de ofenderme por las dudas que tenga la gente sobre mí, estén justificadas o surjan de sus propios problemas.

No puedo permitirme el lujo de decir ‘a la mierda’.

Charlo todos los días con otras personas que se están recuperando. Con la adicción como factor igualador, he desarrollado una red de apoyo formada por gente que entiende el sufrimiento y la dificultad gracias a sus propios sufrimientos y dificultades. Rara vez hablamos de ellos con concreción. En general charlamos sin más: de aquello por lo que estamos agradecidos, de alguna noticia que nos molesta de verdad. Se trata de que el vínculo entre nosotros forme parte de nuestra vida cotidiana para poder estar plenamente disponibles en un momento de crisis.



Nunca se sabe cuándo llegará ese momento. Aunque uno haya desterrado los fantasmas de la adicción, estos siguen existiendo, y yo les tengo un saludable temor.

Todavía me queda una ingente cantidad de trabajo por hacer, personal y relativo a mi adicción, y tengo que despejar los restos del naufragio de mi pasado FACEBOOK

TWITTER

Estoy centrado en nuestros hijos. El tiempo en su compañía que me he perdido sigue siendo lo que más lamento. Lo estamos remediando. Da la sensación de que todas esas cosas tan horribles que se han dicho sobre mí nos han unido más, han suscitado en ellos una lealtad más férrea. Esto nos da una oportunidad para sanar las heridas. Me encanta eso que escribió Heming-way: “El mundo nos quiebra a todos, y después hay muchos que son fuertes allí por donde se quebraron”. Eso espero yo. No todas las heridas sanan de la noche a la mañana.



Aquello por lo que pasé —lo que he hecho— es algo que jamás podré quitarme de encima, nunca lo olvidaré, pero estoy aprendiendo a vivir el presente sin sentir una culpa o vergüenza constante. Este mérito le corresponde a Melissa. A Naomi, Finnegan y Maisy. A nuestra familia. A ti.



Ya no me da miedo el futuro, Beau. Me di cuenta unas pocas semanas antes de las elecciones. En medio de unos ataques tan continuos y tan obscenos contra mí, un amigo se preguntó en voz alta: ‘¿No sería genial que todo este cuento tuviese un final feliz?’.



Y entonces pensé: este cuento ya tiene un final feliz, y este final feliz comenzó el día en que conocí a Melissa y dejé por fin el alcohol y las drogas. A pesar de la fuerte presión de tener que hacer frente a las consecuencias de mis irresponsabilidades, el final feliz está aquí mismo. Sin embargo, el final feliz no es el final definitivo, ni la línea de meta: es solo el principio, el comienzo de una vida en la que debo esforzarme todos los días si quiero mantenerla en pie, una vida que tengo la fortuna de vivir siempre y cuando me mantenga sobrio.



Y qué don tan increíble es vivirla a la luz de las cosas bonitas.

Dios, cómo te extraño.

Te quiero. Te quiero. Te quiero.



Fragmento del epílogo de 'Cosas Bonitas'

HUNTER BIDEN