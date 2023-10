Horacio Pancheri: ¿Qué pasó con él y por qué ofreció disculpas a Samadhi Zendejas?

El actor argentino Horacio Pancheri está en el centro de la controversia luego de que supuestamente le enviara un mensaje privado a Samadhi Zendejas calificándola de "fea" a través de Instagram. El conflicto surgió cuando la actriz compartió en sus redes sociales un mensaje que habría recibido de él, en el cual la criticaba de manera ofensiva.

La situación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y seguidoras. La actriz mexicana, conocida por su trabajo en telenovelas y series, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de empoderamiento a sus seguidores, especialmente a las mujeres, sobre la importancia de la autenticidad y la autoaceptación.

En un video publicado en sus redes sociales, Samadhi Zendejas compartió sus pensamientos sobre el incidente: "Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas".

Samadhi destacó que ha trabajado a lo largo de su carrera para demostrar que la belleza va más allá de los estándares tradicionales y que ser auténtico es lo que verdaderamente importa. También expresó su preocupación por el uso de la voz en un mundo donde el discurso de odio puede afectar a las personas.

Horacio Pancheri culpa a un hacker

Horacio Pancheri, por su parte, salió al paso de la polémica negando su participación en el mensaje ofensivo. Aseguró que su cuenta de Instagram había sido hackeada y que no tenía control sobre la comunicación que se había emitido desde ella. En su respuesta, Pancheri indicó: "El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto".

Samadhi Zendejas se ha destacado por su participación en series y películas en EE. UU. Foto: Frederick M. Brown / AFP

El actor, conocido por su papel en telenovelas y programas de televisión, afirmó que respeta a todas las mujeres y rechaza cualquier tipo de comentario o actitud que genere discurso de odio. Sin embargo, esta explicación no ha sido bien recibida por muchos, y la controversia se mantiene viva en las redes sociales.

Algunos seguidores argumentan que la versión del hackeo carece de credibilidad, ya que había contenido en su cuenta de Instagram en el momento del incidente, lo que pone en duda su alegato. La situación ha dividido a los seguidores de ambos actores, con algunos defendiendo a Horacio Pancheri y otros apoyando a Samadhi Zendejas.

Por ahora, la polémica continúa, y la verdad detrás de este enfrentamiento sigue siendo objeto de debate en las redes sociales. Samadhi Zendejas, protagonista de la telenovela Vuelve a mí junto a William Levy, ha optado por enviar bendiciones en respuesta a la controversia, mientras que Horacio Pancheri mantiene su versión del hackeo.