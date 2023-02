Thomas Maxwell, un hombre de 66 años, vivió una insólita experiencia al ser declarado muerto mientras aún seguía con vida. ¿Se trató de una negligencia?

El caso se reportó en el condado de Pinellas, en la costa oeste de Florida, Estados Unidos, cuando dos paramédicos determinaron el deceso de un hombre que en realidad estaba inconsciente.



Phoebe, hija del supuesto fallecido, describió al canal local WFLA que su padre todavía seguía respirando cuando los paramédicos le dieron la noticia.



“Su pecho subía y bajaba y hacía ruidos, por lo que sus pulmones estaban funcionando”, señaló.



Thomas Maxwell sufrió un paro cardíaco, el cual fue tratado por su hija mientras la ambulancia que pidió llegaba al lugar. La mujer le realizó procedimientos de reanimación cardiopulmonar.

(Siga leyendo: EE.UU: así funcionará norma que dificultará acceso al asilo para los migrantes).

Su hija le realizó procedimientos de reanimación cardiopulmonar. Foto: iStock

Sin embargo, lo que les sorprendió fue que los profesionales, cuando llegaron a la casa, no se tomaron mucho tiempo para revisar al paciente e incluso, lo declararon muerto.



Phoebe no podía creer que ese fuera el dictamen, porque, según ella, su padre seguía respirando. De hecho, un agente de la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas notó lo mismo.



El funcionario arribó a la vivienda para investigar el deceso; no obstante, se encontró con que el hombre seguía respirando. Así que decidió llamar a los bomberos. Cuando llegaron al sitio, determinaron que efectivamente el hombre estaba vivo y que debía ser transferido de inmediato a un centro médico.

(Lea también: Una familia contra Google: el futuro del internet se decide en Corte de EE. UU.).

El hombre se encuentra en cuidados intensivos. Foto: iStock

"Contamos con políticas y procedimientos estrictos que no se cumplieron, según nuestra revisión preliminar. Estos dos no cumplieron con el estándar de atención que nuestros ciudadanos esperan y merecen", dijo el jefe de bomberos de Clearwater, Scott Ehlers, en un comunicado.



Ehlers, además, manifestó que el caso está siendo investigado y pidió disculpas por el trabajo de los paramédicos.



Por lo pronto, se conoce que Thomas Maxwell continúa en cuidados intensivos y la hija teme que su padre pierda la vida por la demora de los paramédicos, pues por casi 30 minutos su padre permaneció declarado como “muerto”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

