El hombre que sobrevivió 5 días herido en un bosque sin agua ni comida

Un hombre de Texas fue rescatado con vida en un bosques donde, tras haber sufrido un accidente de automóvil, permaneció cinco días sin agua ni alimentos y gravemente herido, informó este lunes la entidad que lo encontró.

La organización de búsqueda y rescate Texas EquuSearch, formada por voluntarios, encontró este domingo a José Velázquez, de 32 años, severamente deshidratado y con un pulmón colapsado, cerca de la localidad de Conroe, al norte de Houston.



El caso de Velázquez, quien logró sobrevivir tanto tiempo en el calor y sin agua, sorprendió al fundador de Texas EquuSearch, Tim Miller.



"No sé cómo sobrevivió al accidente inicial y mucho menos cómo permaneció herido cinco días y seguir vivo ... es por eso que hacemos lo que hacemos. Creemos en los milagros y hoy sucedió uno", dijo Miller.



Velázquez fue reportado como desaparecido por su familia después de que no se presentó a trabajar el pasado miércoles.



La prometida de Velázquez, Chanel Nelson, le dijo a medios de comunicación que había visto a Velázquez por última vez el martes por la noche después de estar juntos en un bar.



No fue hasta el miércoles por la mañana que recibió una llamada de la familia de su novio sobre su desaparición, por lo que alertaron a las autoridades.



Velázquez fue encontrado el domingo diez minutos antes de que la búsqueda estuviera a punto de ser cancelada, gracias a que un rescatista descubrió el parachoques de su Honda Civic blanco en un área del bosque.



El auto había salido de la carretera cerca de FM 1488 cerca de la autopista 242 en el condado Montgomery, a unas 40 millas de Houston.



El domingo, Texas EquuSearch informó de que Velázquez fue encontrado.



Velázquez se está recuperando en un hospital y el voluntario que lo encontró dijo que se veía débil pero podía hablar.



