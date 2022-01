Christopher De La Cruz era un joven de 28 años, quien, por tratar de evadir la tarifa del metro, murió.



El metro de Nueva York es uno de los medios de transporte más frecuentados de la Gran Manzana. Millones de personas lo usan a diario, debido a que su tarifa es más económica que viajar en taxi.



Sin embargo, existen ciudadanos que prefieren evitar pagar 2.75 dólares (poco más de ocho mil pesos) y prefieren colarse.

Según los datos de la MTA citados por el 'New York Post', aproximadamente el 13 % de los pasajeros del metro saltan el torniquete y no pagan la tarifa.



Lastimosamente el caso de Christopher De La Cruz no terminó como él esperaba. Un descuido lo llevó a un trágico suceso.



El hecho fue reportado en la estación de tren de Forest Hills-71st Avenue en Queens alrededor de las 6:45 a. m. del pasado domingo 2 de enero.



El hombre fue declarado muerto en el lugar y se convirtió en uno de los primeros accidentes del año 2022.



Según el diario ‘New York Post’, “la víctima estaba intentando evadir la tarifa”.

¿Qué fue lo que pasó?

En los vagones se puede topar con muchas personas. Foto: Felipe Motoa Franco. EL TIEMPO

Según se logra ver en el video de vigilancia, cuando Christopher De La Cruz estaba saltando en torniquete, su celular se le sale de las manos y queda dentro de la estación.



El hombre cambia de entrada y nuevamente toma impulso. Tras dos intentos fallidos, se prepara para realizar el acto por tercera vez.



Sin embargo, sus piernas se enredan provocando que pierda el equilibrio. Con ello, De La Cruz cae de cabeza contra el suelo.



“La policía y el personal de emergencias respondieron a la llamada de un hombre que yacía inconsciente en el entrepiso de la estación, que da servicio a las líneas E, F, M y R”, publicó el diario ‘Daily Mail’.



Los oficiales del metro creen que el hombre falleció por haberse roto el cuello. Sin embargo, se está a la espera de que un médico forense realice la autopsia para verificar la causa de la muerte.

¿Cuál es la situación con el pago de la tarifa?

Son muchos los casos que se presentan debido a que varios ciudadanos prefieren evitar pagar la tarifa del metro.



De hecho, si las autoridades logran capturar a alguien cometiendo el acto, puede ser arrestado de manera oficial.



Según informó el 'DNAinfo', en 2017, el 40 % de los arrestos ocurrieron en Manhattan, y aproximadamente el 9% fueron en Queens.



Además, el 90% son latinos o afroamericanos.

El metro de Nueva York es sumamente concurrido. Foto: Archivo EL TIEMPO

