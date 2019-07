Un hombre murió en EE. UU. tras ser atacado por una jauría de perros

Las autoridades de Florida (EE. UU.) hallaron en una zona boscosa del condado de Highlands el cuerpo sin vida de un hombre con las marcas de por lo menos un centenar de mordidas de perro, según medios estadounidenses.



Melvin Olds Jr., de 45 años y padre de cinco hijos, tomó un atajo por un área rural para llegar a su domicilio, ubicado cerca de la localidad de Lake Placid, en el centro del estado, y fue atacado por una jauría de perros, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado.

Según los informes de las autoridades, la causa preliminar de la muerte de Melvin Olds Jr. está vinculada con lesiones sufridas durante un ataque de animales. FACEBOOK

A raíz del hecho, ocurrido el pasado jueves, las agencias locales de animales colocaron trampas para perros y lograron la captura de seis canes, cuyas mordidas coinciden con las que presenta el cuerpo de la víctima, aunque ello aun no es indicio suficiente para determinar si fueron los que mataron a Olds.



"Si bien es posible que tengamos a los perros responsables de esta horrible tragedia, no lo sabremos con seguridad por un tiempo", señaló en un comunicado el alguacil de este condado, Paul Blackman, quien precisó que se harán pruebas de ADN.



Aunque las autoridades no han informado la raza de los perros capturados, medios locales como WFLA-8 señalan que se trata de pitbull mixtos.

Tanto el informe policial, como el del médico forense local y el de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC) de Florida, señalan que la causa preliminar de la muerte de Melvin Olds Jr. está vinculada con lesiones sufridas "durante un ataque de animales".



La víctima, quien ya era abuelo, estaba comprometido con Jannell Ward, quien declaró a WFLA-8 que habían visto por el vecindario a una manada de perros, pero que nunca sintieron peligro o que los fueran a atacar.



"Cuándo los perros están en grupos, nunca se sabe lo que va a pasar", declaró al medio Clay Kinslow, de la Oficina del Alguacil local y quien reconoció que el caso era raro.



EFE