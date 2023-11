Hombre mató a sus tres inquilinos porque estaban atrasados en el pago del arriendo

El pasado 14 de noviembre, en un barrio tranquilo del distrito de Queens, Nueva York, EE.UU., ocurrió un suceso trágico: un arrendador asesinó a cuchillo a sus inquilinos, que llevaban un tiempo atrasados con el pago.



(Lea también: Crimen en Soacha: hombre fue asesinado por sicario cuando pedía dulces con su hija).



El asesino se llama David Daniel, tiene 54 años y vive en la misma ciudad en la que cometió el crimen.

Según Joseph Kenny, el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), le contó al New York Times, Daniel se entregó voluntariamente en el precinto 113 de la policía de Nueva York, que queda ubicado cerca a la vivienda donde ocurrieron los hechos. “Hice algo muy malo”, dijo el criminal al entregarse.



Los policías, entonces, se dirigieron inmediatamente a la escena del crimen. Entraron por la puerta trasera y encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas.



(Relacionado: El misterio de los adolescentes y los jóvenes que desaparecieron en Cartago).



“Hallamos a un hombre y a una mujer boca arriba en el piso. Aparentemente tenían heridas de puñaladas”, declaró el Sargento Carlos Nieves, vocero de la Policía de Nueva York, para el Noticiero Univisión. Dice el reporte que hallaron luego una tercera víctima en el segundo piso: una mujer, que, además, era la novia del asesino.



“Había hasta helicópteros en la calle, yo paso por aquí todas las mañanas y las tardes y nunca pensé que algo así fuera a pasar. Podríamos ser nosotros a quienes maten”, le dijo a Univisión un vecino del barrio St. Albans, reconocido por ser un sector familiar y tranquilo.

Otro vecino, llamado Alfred Felder, le dijo al New York Times: “Duele saber que pasó algo así, especialmente tan cerca. Me tranquiliza que haya sido un evento aislado, pero a la misma vez, quisieras que nunca pasaran cosas así”. En adición, muchos vecinos declararon que los inquilinos parecían personas tranquilas, y que nunca se escuchaban discusiones o disputas.



(Puede interesarle: Atención: un hombre que salió de la cárcel ordenó matar a dos adolescentes en Cali).



Según Kenny, el asesino fue directo al grano y contó el suceso con detalles cuando se entregó. Según su historia, el homicidio se dio después de una efusiva discusión con los dos inquilinos, que no le habían pagado la renta, y con su novia, quien se encontraba en la misma casa.



David Daniel fue acusado de homicidio y se encuentra bajo custodia de las autoridades, esperando un juicio.

Bajo el video con entrevistas que publicó el Noticiero Univisión en su cuenta de Facebook,, los usuarios expresaron su preocupación por los extremos a los que llegó el hombre: “Dios nos ayude, a veces uno se atrasa con la renta no porque uno quiera. Pueden ser situaciones complicadas, como enfermedades o la pérdida de un empleo. ¿Qué pasa? La falta de Dios es muy grande”, y “Qué triste llegar hasta el punto de arrebatar una vida. Dios, fortaleza para las familias” fueron algunos de los mensajes.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

El río Nilo se tiñó de rojo: ¿significa el fin del mundo? Esto dice la Biblia

Aceite de cocina: ¿cuáles son las consecuencias de no desecharlo de manera correcta?

¿Por qué se inventó el formato PDF y quiénes son sus creadores?