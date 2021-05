Fue a prisión injustamente y hoy ayuda a otros a recuperar sus vidas

El estadounidense Willie T. Donald duró 24 años en la cárcel, tras ser acusado de asesinato y robo a mano armada en 1992.

Su condena originalmente era de 60 años, aunque fue liberado en 2016 y, desde entonces, ha labrado su propio camino con la ayuda de una docente universitaria. Según le expresó a ‘People’: “Solo intento sobrevivir”.

Willie T. Donald, of Gary, wins murder reversal after 24 years in prison: https://t.co/JCOHZxvrvX pic.twitter.com/pb3Rm7R7NI — Monte Martin (@nwi_MonteM) January 26, 2016

¿Qué pasó?

El 27 de febrero de 1992 ocurrieron seis robos en Gary, ciudad ubicada en el estado de Indiana (Estados Unidos). En uno de estos un hombre, de 30 años, fue asesinado en frente de sus tres hijos y su esposa.

Al parecer, el asaltante disparó al ver que el hombre solo tenía 20 dólares en su billetera. Luego, cuando las autoridades reunieron fotos de los sospechosos, la esposa, a pesar de no estar segura, señaló a Timmy Donald como culpable.

La vida después de la prisión

El exonerado junto a su asesora, Nicky Jackson. Foto: Coalición Asesora de Exoneración.

En enero de 2016, se ordenó un nuevo juicio, pues no había evidencia creíble de que él era el asesino. El diario local 'The Daily Northwestern' informó que la testigo se retractó de su testimonio y la Corte levantó los cargos.



De acuerdo con ‘People’, Donald se topó con varios retos cuando fue puesto en libertad, pues no tenía ahorros y las ofertas de trabajo también eran escasas.



En ese momento conoció a Nicky Jackson, profesora de justicia criminal de la Universidad Purdue Northwest, quien creó la Coalición Asesora de Exoneración Willie T. Donald, cuya meta es “crear conciencia pública sobre la problemática de condenas injustas en Indiana”.



Dicho grupo monitorea casos similares a los de Timmy (apodo del exonerado), en los que la justicia no parece estar del lado del inocente. También les proporcionan información y herramientas a los exonerados para que se reintegren satisfactoriamente en la sociedad.

¿Cómo lo ayudó?

Jackson le brindó una segunda oportunidad al hombre, pues gracias a su ayuda consiguió un trabajo de medio tiempo y un carro.



Sin embargo, su aporte más importante fue la gestión con Greg Steuerwald, representante del Estado. Juntos construyeron una ley que compensa económicamente a los exonerados por el tiempo que pasaron en prisión.



De acuerdo con ‘People’, actualmente Donald divide su tiempo entre el trabajo y sus asuntos personales. Continúa siendo muy amigo y mano derecha de Jackson y, además, se describe como “un hombre de familia”.

