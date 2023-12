'Finalmente se hizo justicia': hombre fue declarado inocente tras 48 años en prisión

Un nuevo caso en Estados Unidos genera impresión en el mundo: un hombre fue declarado inocente luego de pasar alrededor de 48 años en prisión. Este hecho hace historia por ser la persona que más tiempo ha pasado en la cárcel antes de ser exonerada en la historia norteamericana.



Se trata del afroamericano Glynn Simmons, quien desde un comienzo declaró no haber estado en el lugar de los hechos.



Durante el pasado miércoles, 20 de diciembre, Simmons, quien ahora tiene 71 años, fue declarado inocente en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. Sin embargo, aunque la noticia salió a la luz recientemente, el hombre fue liberado en el mes de julio del presente año.



El afroamericano estuvo privado de libertad durante 48 años, un mes y 18 días.



Además, en primera instancia, fue sentenciado a muerte en el año 1975 por el asesinato de un empleado en una licorería durante un robo en Oklahoma.



Tiempo después, su sentencia fue sustituida por cadena perpetua.



“Este tribunal considera, por pruebas claras y convincentes, que el delito por el que el Sr. Simmons fue condenado, sentenciado y encarcelado (...) no fue cometido por el Sr. Simmons (...)”, explicó en la decisión la jueza Palumbo, según el medio Usa Today.



Ahora bien, él no fue el único acusado del crimen, junto con él, el estadounidense Don Roberts fue implicado en el mismo caso judicial. Ambos hombres fueron inculpados

por el testimonio de una cliente de la tienda quien recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió.



Roberts, fue liberado de prisión en 2008, según el Registro Nacional de Exoneraciones.



Por otro lado, Simmons liberado este 2023 dijo a los periodistas: "Este es un día por el que he esperado mucho, mucho tiempo. Podemos decir que finalmente hoy se hizo justicia".



Por último, Simmons ahora podrá exigir una compensación por la injusticia cometida: "Lo que se ha hecho no puede deshacerse, pero podría haber responsabilidades. En eso es en lo que estoy ahora. Responsabilidades".

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

