Nathan Gilmore, de 23 años, es un hombre de Mitchel, Iowa (Estados Unidos), acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Angela Bradbury, de 29 años.



Las pistas para esclarecer este crimen llegaron en julio de 2021, luego de que un adolescente encontrara en el parque Greenbelt River Trail, al sur de Mitchell, el cráneo de una mujer clavado en un palo.



(Lea también: Una mujer murió ahogada cuando realizaba una transmisión en vivo por Facebook).

Tres meses habían pasado desde la muerte de Bradnury cuando fue hallado el cráneo, por lo que esta era irreconocible. El médico forense que lo examinó pudo establecer que pertenecía a una mujer, pero no confirmar la identidad.



No fue sino hasta febrero de este 2022, 10 meses después de su muerte, cuando la familia de Bradbury interpuso una denuncia por su desaparición, pues no tenían noticias de ella desde abril del año anterior.



Las muestras de ADN y los registros dentales de su familia permitieron a las autoridades identificar el cráneo hallado meses atrás en el parque y declararon la muerte de Angela como un homicidio.



El último rastro de la mujer apuntaba que se había reunido el 6 de abril de 2021 con Gilmore en la cárcel de la Corte del Condado de Cerro. Ese día, el hombre estaba allí para un audiencia en la corte, mientras que la mujer había sido liberada por un cargo de allanamiento de morada.



(Puede leer: Niña se despertó mientras era velada por su familia en México).



Cuando las autoridades entrevistaron a Gilmore sobre su última reunión con la víctima, notaron inconsistencias. Aunque admitió haber recogido a Bradbury cerca de la cárcel el día que la vieron por última vez, su historia de lo que pasó después cambió varias veces.



Sin embargo, el rastro que dejó el GPS de la cuenta en Facebook de Gilmore mostró que el hombre estuvo el 6 de abril de 2021 en la parque donde fue hallado el cráneo de Bradnury.



Pero lo que realmente dejó atónitos a los investigadores fue lo que hallaron en su vivienda. Allí descubrieron una pizarra con el dibujo de una "cabeza de cabra satánica en forma de pentagrama". Además, junto al dibujo tenía la fecha del asesinato y las coordenadas del parque donde encontraron los restos.



Actualmente Gilmore se encuentra privado de la libertad y con una fianza de 1 millón de dólares. Se desconoce si se declaró culpable del cargo y su juicio está en espera.



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias