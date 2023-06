En Chicago, Estados Unidos, se presentó un hecho que causó un gran impacto en la población, pero específicamente a un hombre llamado Dale Wheatley, quien trabaja en una organización que tramita la donación de cuerpos para fines académicos y que encontró tres cabezas sobre su escritorio, según indicó Fox 32 Chicago.



Imagen de referencia. Foto: Instagram @hospital.universitario.caribe / Twitter @Supersalud

Este hombre trabaja en The Anatomical Gift Association of Illinois (AGA) y recibió estas cabezas desmembradas en su escritorio luego de que se quejara por las condiciones en las que están almacenando los cuerpos en la organización, ya que encontró que algunos de los cuerpos estaban siendo devorados por ratas, señaló el medio.



Wheatley es el coordinador de transporte de esta organización y también denunció que este lugar maltrata a los cuerpos donantes antes de que lleguen a universidades y hospitales.



"Están enviando a los donantes de regreso debido al moho y la podredumbre, los insectos y es deplorable", informó Fox.





Wheatley contó también que: "Hubo casos en los que saqué donantes de nuestro almacén de los estantes, y las ratas masticaron el fondo de la bolsa, a través de los pies", según señaló el medio.



El trabajador le preguntó a su jefe el porqué de las cabezas en su escritorio y recibió como respuesta que no lo sabía y que estaban ocurriendo cosas muy extrañas.



El hombre que denunció estos hechos asegura que lo hace con el propósito de que las familias que donan los cuerpos tengan conocimiento de lo que está ocurriendo con estos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS