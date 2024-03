La misteriosa historia de hombre que denunció a Boeing y apareció muerto

La historia de John Barnett, un hombre que trabajó 32 años en la empresa fabricante de aeronaves Boeing, hasta 2017, cuando se jubiló, está en el ojo de la prensa. Esto porque el exempleado apareció muerto recientemente.

Él presentó en repetidas ocasiones su preocupación por los estándares de calidad y emprendió una larga acción legal contra la compañía estadounidense. Estaba previsto que el hombre se sometiera a un nuevo interrogatorio el pasado fin de semana; sin embargo, fue hallado muerto en su carro.

Barnett se encontraba testificando contra Boeing, pero fue encontrado el sábado pasado sin signos vitales en su vehículo en Carolina del Sur. Según autoridades locales, "el sujeto tenía una herida de bala que, al parecer, fue autoinfligida".

No obstante, ante su repentina muerte, una amiga de la familia comunicó a los medios internacionales y expresó que no creía esa versión, porque antes había hablado con él y le hizo una importante advertencia.

El hombre había sido gerente de control de calidad en la multinacional y estuvo en sus plantas de Everett, Washington y North Charleston. Tras su jubilación, expuso las prácticas irregulares de fabricación y varios siguieron su caso.

La mujer identificada como Jennifer habló con la cadena de televisión 'WPDE' y contó que su amigo fue a visitarla y comenzaron a hablar sobre lo que se venía en el juicio. Según sus propias palabras: “No le preocupaba la seguridad, porque se lo pregunté directamente”.

“Le dije: ‘¿no tienes miedo?’ Y él dijo: ‘no, no tengo miedo, pero si me pasa algo, no es suicidio", agregó.

Ella aseguró que no cree lo que pasó, porque "él era un hombre que amaba demasiado la vida y quería mucho a su familia y hermanos como para hacerles pasar por eso".

Los misterios detrás de su muerte

De acuerdo con el informe forense, Barnett, de 62 años, murió el 9 de marzo por "lo que parece ser una herida de bala autoinfligida".

El hombre se alojaba en un hotel y se había ido a Charleston, Carolina del Sur, para entrevistas legales. Sus abogados trataron de comunicarse con él y no tuvieron respuesta de su parte; por esta razón, solicitaron a la Policía hacer un control.

El misterio invadió a sus seres queridos y no fue hasta que un miembro del personal encontró el cuerpo del exempleado en su camioneta, con un arma en la mano y con una herida en la cabeza.

El Departamento de Policía local comunicó que se realizan las investigaciones preliminares para determinar la causa exacta de su muerte "junto con cualquier hallazgo importante que pueda arrojar luz a las circunstancias que lo rodean".

En diálogo a 'CNN', los abogados Robert Turkewitz y Brian Knowles describieron cómo era Barnett. "John estaba en medio del proceso de declaración en su caso de represalia como informante, el cual finalmente estaba llegando a su fin. Estaba de muy buen humor y tenía muchas ganas de dejar atrás esta fase de su vida y seguir adelante. No vimos ningún indicio de que se quitaría la vida", expresaron.

¿Qué denunció?

Todo eso se da por algunas preocupaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) y denuncias que las personas han hecho a la compañía Boeing "por fallas en sus aviones" y la batalla judicial que enfrentaba John Barnett.

La empresa está en la mira por un incidente que ocurrió en enero, cuando una puerta de salida de emergencia se despegó, después de despegar del Aeropuerto Internacional de Portland.

En 2019, Barnett expresó a 'BBC' que los trabajadores, bajo presión, había instalado piezas que no cumplían con los estándares de calidad. Además, de señalar graves problemas con sistemas de oxígeno.

El exempleado se preocupó por los procedimientos de montaje que ponían en riesgo a las personas y alertó sobre lo que pasaba. La empresa siempre negó sus declaraciones.

Según el hombre, "se habían cogido materiales de mala calidad de contenedores chatarra y se habían instalado en los aviones". También, reveló que las pruebas de oxígeno mostraron una tasa de fallos del 25 por ciento. Es decir, cuatro de las máscaras no podían funcionar correctamente ante cualquier accidente.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO