El macabro crimen cometido por un hombre aprovechando el coronavirus

Acusado de la desaparición y muerte de su ex esposa, un hombre, identificado como David Anthony, fue capturado finalizando el mes de marzo.

Según las investigaciones preliminares, el detenido quiso que los allegados de la mujer, de quien se había separado en febrero, pensaran que ella tenía coronavirus, pero fue descubierto.

Las pistas

Todo comenzó el pasado 23 de marzo. Personas cercanas a Gretchen Anthony recibieron mensajes de texto, desde el celular de ella, que decían que había sido retenida en el hospital de Júpiter, una localidad de Florida (Estados Unidos).

Gretchen, de 51 años, decía, según los mensajes, que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, había tomada la decisión por su contagio del nuevo coronavirus.



Días después, algunas de esas personas reportaron la situación a las autoridades. Dijeron que eran muy sospechosos y que el lenguaje usado por la mujer no era usual en ella.



“Comentaron que, desde el 21 de marzo, dejó de compartir su ubicación, algo también inusual, y que habían ido hasta su casa y nada encontraron”, agregó el medio local ’12 News’, afiliado a la cadena ‘CBS’.



Indagando en el centro médico del que se hablaba en el mensaje, las autoridades descubrieron que el nombre de Gretchen Anthony no estaba registrado y que la última vez que había estado allí fue en el 2008.



Lo que sí encontraron en el lugar, estacionado en el sótano, fue el carro de la mujer: un Mini Cooper en el que estaba su bolso.

David y Gretchen Anthony. Foto: Departamento de Policía de Júpiter

El hallazgo

El siguiente lugar por visitar fue la casa de la mujer, donde recolectaron información valiosa.



Según algunos vecinos, el 21 de marzo escucharon gritos provenientes desde el lugar. “No, no, me duele”, fueron las palabras que oyeron.



Comentaron que el carro de David había estado ese día y el siguiente parqueado allí.



“Un perro experto en encontrar restos humanos, además, alertó sobre un posible crimen en la casa, al hallar varias manchas de sangre en el piso que habían sido limpiadas recientemente”, informó ‘The Washington Post’.



A eso se sumó que otro testigo apareció y contó que le escribió al acusado, el mismo día de los gritos, para preguntar sobre la mujer. La respuesta que recibió fue: “Gretchen viajó a la playa, no se sentía bien”.

La captura

Con las pistas reunidas, se dictó orden de captura en contra de David, quien tiene 48 años.



El 31 de marzo, siguiendo la geolocalización de su celular, fue encontrado en la ciudad de Las Cruces, del estado de Nuevo México.



Oficialmente, se le acusó de homicidio en segundo grado y secuestro, y permanece en el centro penitenciario del condado Doña Ana. El cuerpo de la mujer aún no ha sido encontrada.



