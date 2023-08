Darian Dalili, un joven de 28 años, inició una huelga de hambre frente a la Casa Blanca y luego se trasladó a las puertas del Departamento de Estado, en un acto de protesta.



(Le recomendamos leer: Fuerza Aérea de Taiwán se disculpa por lanzar bombas y misiles que fallaron objetivos).



Su motivo es claro: su padre, Shabab Dalili, fue excluido de un acuerdo para liberar a prisioneros estadounidenses en Irán.

Darian busca llamar la atención sobre la situación de su padre, quien fue encarcelado durante siete años en el país asiático bajo acusaciones que él niega categóricamente.



"Siento que están abandonando a mi padre", cuenta a EFE el joven.



(Además: Trump dice estar seguro de que será exonerado en caso Georgia, su cuarta imputación).

Facebook Twitter Linkedin

Dalili manejó hasta Washington para iniciar la huelga de hambre. Foto: EFE

Shabab Dalili, de 60 años, residente permanente en Estados Unidos, viajó a la nación asiática en 2016 para asistir a un funeral, pero fue detenido en un taxi y condenado a diez años de prisión bajo la acusación de espionaje, la cual él niega.



Darian decidió, entonces, emprender una huelga de hambre en Washington para dar visibilidad a la situación de su progenitor.



Las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al afirmar que no le constaba la presencia de estadounidenses en prisiones iraníes, añadieron más combustible a la indignación de Darian.



"He explicado su caso un billón de veces a diferentes personas por teléfono y videollamada. He dedicado mi vida a esto durante los últimos siete años y ahora todos fingen que no saben quién es. ¿Me están tomando el pelo?", expresó el hombre.



(Le recomendamos: Hombre condenado a 10 años de prisión por incendiar clínica abortiva en Illinois).



Irán ha sido acusado repetidamente de usar prisioneros extranjeros o con doble nacionalidad como fichas de negociación o para intercambiarlos con otros países.



La acusación de espionaje contra Shabab Dalili, un capitán de barco jubilado y residente permanente en Estados Unidos, ha sido considerada "absurda" por su hijo, quien sostiene que su padre es solo un ciudadano común que buscaba una vida mejor.

Ya no pueden decir que no saben quién es. Creo que eso es un logro FACEBOOK

TWITTER

Darian ha mantenido contacto con diversas administraciones (tanto de Donald Trump como de Joe Biden), buscando que el caso de su progenitor no caiga en el olvido.



La exclusión de Shabab del acuerdo para liberar a los prisioneros ha llevado a su hijo a tomar medidas drásticas. Hasta el miércoles, se encontraba en su quinto día de huelga de hambre, sobreviviendo a base de agua y refrescos.



Aunque su estado de salud se está viendo afectado por la falta de alimentos y el calor, el joven no pierde la esperanza de que su sacrificio logre generar un impacto. "Se está hablando de él. Ya no pueden decir que no saben quién es. Creo que eso es un logro", afirma Darian con una mezcla de determinación y esperanza.



En otra comparecencia este martes, Blinken fue preguntado por Shabab y su repuesta cambió: prometió "revisar si hay alguna persona, con ciudadanía estadounidense o residencia permanente, que haya sido víctima de una detención arbitraria".

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO