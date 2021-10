Donald Trump Jr. vende camisetas burlándose de la tragedia de Alec Baldwin

Donald Trump Jr. ha sido criticado por miles de internautas en las redes sociales por vender camisetas en su portal web haciendo burla al actor Alec Baldwin, después de que disparó una pistola de utilería que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, durante un rodaje en Nuevo México.



(Lea aquí: Alec Baldwin: así habría ocurrido accidente mortal en el set de grabación)



Las camisetas que vende el hijo de Trump en su página web tienen estampadas las palabras: "las armas no matan a la gente, Alec Baldwin mata a la gente".



(También: Alec Baldwin: la reveladora llamada al 911 cuando ocurrió el disparo)

Trump Jr. publicó el lunes en su cuenta personal de Instagram una imagen donde promociona las camisetas por el valor de 27,99 dólares, para luego publicar otra imagen editada con la fotografía de Alec Baldwin utilizando la camiseta.



En redes sociales criticaron fuertemente a Trump Jr. calificando sus acciones como "repugnantes" y "miserables".

"Las armas no matan a la gente, Alec Baldwin mata a la gente", es la leyenda que pregonan las camisetas vendidas por el hijo mayor del expresidente de #EEUU, Donald Trump Jr., burlándose del trágico incidente en el set de grabación de #Rust'.|♦️ pic.twitter.com/DtvBiSNge3 — Puente Aereo (@PuenteAereo1) October 26, 2021

Este lunes se dio a conocer que el asistente de dirección que le entregó al actor Alec Baldwin el arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins había sido despedido en 2019 de otro rodaje por un incidente con una pistola, informó un productor de esa cinta.



Hutchins, de 42 años, murió el jueves en un hospital al cual fue trasladada vía aérea después de que fuese herida en el set de rodaje de la película "Rust" en Nuevo México.



Halls, según la cadena NBC News, tiene una reputación negativa por omitir prácticas de seguridad, había sido "despedido del set de 'Freedom's Path' en 2019 después de que un miembro del equipo sufrió una herida menor cuando un arma, de forma inesperada, se disparó", dijo un productor de esa película que aún no fue estrenada.



"Halls fue retirado de inmediato del set después de que el arma de utilería fue disparada. La producción no volvió a filmar hasta que Dave estaba fuera de la locación. Se recogió un reporte del incidente en aquella ocasión", agregó el productor de "Freedom's Path".



Las autoridades investigan el caso, por el cual no han detenido a nadie ni presentado cargos.

REDACCIÓN DE INTERACIONAL*

Con información de AFP

