Hijo de Biden publicará libro sobre su lucha contra las drogas

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, relata sus luchas con la adicción a las drogas y el alcohol en un libro de memorias que se publicará la próxima semana, según extractos publicados en medios estadounidenses.



"Compré crack en las calles de Washington DC y cociné la mía dentro de un bungalow en un hotel en Los Ángeles", escribe en "Beautiful Things" (en español, "Cosas Bonitas"), según The New York Times.



En estas memorias, que serán publicadas el 6 de abril, Hunter Biden recuerda haberle comprado crack a un adicto sin hogar que luego acabó mudándose con él. "La relación fue simbiótica", escribe el hijo del presidente, hoy con 51 años.



"Fueron dos adictos al crack que no pudieron encontrar la salida de una bolsa de papel. Una parodia de crack en un acto".

El único hijo vivo del presidente detalla además un incidente en 2016 cuando fue a buscar drogas a un campamento para personas sin hogar en Los Ángeles. "Pasé y rodeé a gente acurrucada en pedazos delgados de cartón. Más allá de ellos, noté una carpa inclinada y sin luz. Estaba completamente oscuro. Todo lo que vi fue la pistola apuntándome a la cara", escribe.



Hunter Biden, blanco frecuente de la ira conservadora en los Estados Unidos, fue dado de baja de la Reserva de la Marina en 2014 después de una prueba positiva de cocaína.



En 'Beautiful Things"' que será publicado por Gallery Books, de Simon & Schuster, el hijo del presidente estadounidense recuerda también un tiempo en el que estaba "tan desesperado por tomar una copa" que no podía caminar una cuadra desde la licorería hasta su casa "sin destapar la botella para tomar un trago".

El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Foto: AFP

Describe cómo comenzó a beber en exceso a los 20 años, fue a rehabilitación y recayó después de que su hermano Beau murió de cáncer cerebral en 2015, a los 46 años.

Hunter, quien ha tenido el apoyo inquebrantable de su padre, se convirtió en un foco habitual de los ataques de Donald Trump antes de la votación del 3 de noviembre, en especial, sus negocios en Ucrania y China.



En el libro, insiste en que no hizo "nada que no fuera ético" y disputa las acusaciones de que mostró una falta de juicio al sentarse en el directorio de la compañía de energía ucraniana Burisma. "El episodio que llevó al juicio político a un presidente y me llevó al corazón de la fábula política más grande de la década es más notable por su épica banalidad", sostiene Hunter Biden.

El ahora artista ya recuperado del alcoholismo y radicado en Los Ángeles, relata en sus memorias el accidente automovilístico al que él y Beau sobrevivieron en diciembre de 1972. En el accidente, ocurrido semanas después de que su padre fuera elegido senador por Delaware, murieron su madre y su hermana menor.



"De repente, veo que la cabeza de mi madre gira hacia la derecha", escribe. "No recuerdo nada más sobre su perfil: la mirada en sus ojos, la expresión de su boca. Su cabeza simplemente se balancea", añade en su relato.



AFP

