Hija de Enrique Peña Nieto se sincera sobre Angélica Rivera: ¿cómo fue como madrastra?

a historia de amor entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera fue bien conocida. Contrajeron matrimonio en noviembre de 2010 y no solo unieron sus vidas, sino a sus familias. Sofía, Fernanda, Regina, Paulina, Nicole y Alejandro conformaron la familia de la actriz y quien fuera Paulina Peña Pretelini, habló sobre cómo fue su relación con la actriz conocida como “La Gaviota”, su 'madrastra'. Contrajeron matrimonio en noviembre de 2010 y no solo unieron sus vidas, sino a sus familias. Sofía, Fernanda, Regina, Paulina, Nicole y Alejandro conformaron la familia de la actriz y quien fuera presidente de México entre 2012 y 2018 . Aunque desde su separación en 2019 han sido discretos sobre cómo fue su vida juntos,

En 2009 no solo se confirmó su relación, sino que se dio a conocer que al año siguiente contraerían nupcias. Cuando el político llegó a la presidencia, la actriz se convirtió en la primera dama. Pero, finalmente Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se conocieron en 2008 cuando él era gobernador del Estado de México, un estado del sur del país, y ella participó en una campaña publicitaria para destacar los logros del mandatario.Cuando el político llegó a la presidencia, la actriz se convirtió en la primera dama. Pero, finalmente dieron a conocer el fin de su matrimonio en mayo de 2019.

No se dieron mayores detalles sobre el rompimiento de su relación, pero se especula que no fue en las mejores condiciones, por lo que ambas familias no mantienen ningún contacto. Ahora fue Paulina Peña quien reveló cómo fue su relación con la actriz. "A Angélica Rivera la recibimos con mucho cariño. Siento que se introdujo bien a la familia, llegó no con ganas de ser mamá sino como una amiga. Entonces siempre ha habido mucho cariño".

Sobre el papel de la actriz como 'madrasta', la hija de Peña Nieto dijo: "Nunca quiso imponer como mamá porque era el tema de mi papá y se respetaban mutuamente. Pero con mucho cariño. Ella siempre ha sido un amor. Era una amiga más. Llegaba, nos apapachaba, nos quería, una amiga", compartió a medios de comunicación como People.

Insistió en que, a pesar de los rumores de que ambas familias no tenían una buena relación, en realidad siempre se han llevado bien. "Es un mito. Hay mucho amor entre nosotros, vivimos años juntos", afirmó luego de que se le cuestionara sobre la falta de convivencia con Sofía Castro. A lo que respondió, “es una amiga, hermana, hay demasiadas vivencias y nos queremos, y hay mucho respeto mutuo”.

Paulina Peña es hija del primer matrimonio del mandatario mexicano. Foto:Instagram @ paaulinapepretelini

Paulina Peña habla sobre si el matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto fue una farsa

Cuando se dio a conocer la relación entre el político Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera, se especuló sobre si la verdadera razón detrás de su amor era brindar una imagen conveniente ante los mexicanos para ganar popularidad y obtener más fácilmente la presidencia del país.

Se le cuestionó a Paulina Peña sobre si había un contrato entre la actriz y el político por lo que su matrimonio era en realidad una farsa a lo que respondió enfática: “Siento que aunque se los expliquemos, los ocho de la familia, lo van a seguir insistiendo. Fue un amor muy bonito, fue sincero. Todo llegó a su fin, pero hay una amistad de por medio. Hay mucho cariño”.