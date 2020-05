Advertencias sobre el fármaco que usa Trump contra el coronavirus

El pasado 18 de mayo, sin que nadie se lo preguntara, el presidente de EE. UU., Donald Trump, le informó a la opinión pública que estaba tomando hidroxicloroquina con el objetivo de prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Pero, ¿qué es este fármaco, que el mandatario ha promovido a lo largo de la lucha contra la pandemia?

Para empezar, esta droga es clasificada como un antimalárico, lo cual quiere decir que se usa para combatir la malaria, una enfermedad producida por un parásito que se transmite por medio de la picadura del mosquito anopheles.



Además, es un antiinflamatorio y un inhibitorio del procesamiento antigénico, que tiene que ver con el sistema inmune. También se usa para tratar otras afecciones como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico.

Desde que Trump se pronunció en favor de la hidroxicloroquina, se registraron algunos casos de intoxicación. El más sonado fue el de una pareja de adultos de la tercera edad que decidieron consumir un medicamento para peces que contenía cloroquina, un componente relacionado con el fármaco, y que le produjo la muerte al esposo y una hospitalización a la esposa.



Los anuncios de Trump son especialmente importantes en un país como EE. UU., que ya cuenta con más de un millón y medio de personas contagiadas con el nuevo coronavirus y más de 91.900.



Aunque ha habido un par de estudios que sostienen que la hidroxicloroquina puede resultar efectiva para tratar los síntomas del virus, la comunidad científica ha señalado que aún no hay evidencia suficiente que respalde su uso generalizado.

Por ejemplo, un artículo de la revista 'Annals of Internal Medicine' critica las declaraciones a la ligera de líderes de opinión y de algunos científicos respecto a tratamientos que tienen que ver con el coronavirus.



"Las figuras públicas deberían abstenerse de promover terapias no probadas, pero también los académicos deberían abstenerse de utilizar una metodología poco sólida para llegar a conclusiones prematuras y publicarlas en revistas muy respetadas", señala el artículo.



Asimismo, otro artículo publicado en la revista 'Retraction Watch' resalta que un estudio usado por el equipo de Trump para afirmar que la hidroxicloroquina podía ser utilizada para tratar la pandemia no cumplió con los estándares de la publicación científica en la que fue compartido.



El pasado 24 de abril, la Agencia de Medicamentos y Alimentación de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) hizo una advertencia respecto a este fármaco. El organismo sostuvo que los estudios que investigan su efectividad para contrarrestar el coronavirus aún están en curso y que se ha encontrado que su utilización puede causar problemas en el ritmo cardíaco.



La FDA también señaló que "no se ha demostrado que la hidroxicloroquina y la cloroquina sean seguras y eficaces para el tratamiento o la prevención del virus". Y recordó que, al menos en EE. UU., su uso no ha sido aprobado para tratar dicha enfermedad.



De otro lado, en Colombia, el Ministerio de Salud autorizó recientemente el uso de este fármaco en el tratamiento de la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Sin embargo, se señaló que la evidencia científica que soporta su efectividad contra la covid-19 es "'débil".



Adicionalmente, el Ministerio informó que en estos casos se requiere un diagnóstico profesional: "La prescripción de medicamentos para covid-19 debe realizarse bajo indicaciones médicas muy precisas y no debe usarse en profilaxis".

