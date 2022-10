La carrera al Senado de Estados Unidos de la exestrella del fútbol americano Herschel Walker, un candidato republicano y fuerte opositor al aborto, se vio sacudida esta semana por acusaciones de que pagó para que una novia suya interrumpiera su embarazo en 2009.



La mujer, que pidió no ser identificada, reveló al diario The Daily Beast que la alentó a terminar la gestación porque consideraba que no era su momento adecuado para tener un hijo.



Aunque ella compartía ese sentimiento, dijo no saber que el hombre había tenido un hijo con otra mujer ese mismo año.



El aspirante a senador, de 60 años, es un antiguo jugador de fútbol americano que en esta campaña a los comicios del próximo 8 de noviembre ha comparado el aborto con el asesinato y ha asegurado que no debería haber excepciones a su veto, ni siquiera en caso de violación, incesto o cuando esté en peligro la vida de la madre.



Su antigua novia mostró a The Daily Beast un recibo del aborto al que se sometió y un depósito bancario por valor de 700 dólares con el que asegura que Walker cubrió los 575 dólares que le costó la intervención y otros 125 para su recuperación.



El aborto se ha vuelto un tema central en la campaña de las elecciones legislativas.

Asimismo, dijo haber recibido una tarjeta con la que este le deseaba que se recuperara pronto.



Walker nunca se arrepintió de ese aborto, asegura la mujer, y ella decidió contar públicamente ese episodio porque no soporta la "hipocresía" del ahora candidato.



Contra el exjugador ha saltado también su propio hijo, Christian Walker, que reprocha a su padre en las redes su doble discurso.



"¿Qué valores familiares? Tiene cuatro hijos de cuatro mujeres distintas y no estuvo en casa criando a ninguno de ellos. Estaba afuera acostándose con otras mujeres", afirmó en Twitter, donde dice haber reconocido la escritura de su padre en la tarjeta mencionada y señala que este no hace más que mentir.

La respuesta de Walker

El candidato a senador subrayó que nunca pagó por ese aborto y que esto no le va a hacer abandonar su ambición política: "Nunca pedí a nadie que abortara", sostuvo también en Twitter.



Walker, quien ha respaldado una prohibición nacional del aborto a las 15 semanas, dijo que demandará a The Beast por difamación.



El otrora corredor en varios equipos, incluidos los Dallas Cowboys, durante una carrera de 12 años en la NFL, sugirió que los demócratas habían inventado eso para perjudicarlo.



"Nunca le pedí a nadie que abortara. Nunca pagué por un aborto, es una mentira", declaró a Fox News.



Preguntado sobre el cheque, Walker dijo: "Le envío dinero a mucha gente".



Regarding the latest Democrat attack: pic.twitter.com/OjrDcGak95 — Herschel Walker (@HerschelWalker) October 3, 2022

Su alegato está respaldado por el Partido Republicano y por el propio expresidente Donald Trump (2017-2021).



"Herschel ha negado los cargos en su contra y no tengo ninguna duda de que tiene razón. Están tratando de destruir a un hombre que tiene un gran futuro por delante, igual que fue un gran atleta en el pasado. Es muy importante para nuestro país y el gran estado de Georgia que Herschel Walker gane esta elección", apuntó el exmandatario a través de un comunicado.



Otros republicanos también apoyaron a Walker.



Según el boletín de análisis electoral The Cook Political Report, la carrera entre Walker y Raphael Warnock, el senador demócrata de Georgia, es una de las principales de los republicanos para recuperar el control del Senado el 8 de noviembre.



"Saben que están a punto de perder el Senado, y saben que Herschel Walker está ganando, así que han puesto en marcha la máquina difamatoria", dijo el presidente del Comité Nacional Republicano del Senado, Rick Scott.

De hecho, Warnock lleva una pequeña ventaja en las encuestas, dentro del margen de error, tras superar a Walker en cuatro de los seis principales sondeos realizados en septiembre en Georgia.



El aborto ha copado protagonismo en las próximas elecciones después de que el Supremo revocara en junio la protección del derecho a abortar, vigente a nivel estatal desde 1973, y permitiera así a cada estado fijar sus propias leyes al respecto.

*Con información de AFP y EFE

