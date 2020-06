Hermano de Floyd pide acabar con el sufrimiento de afroestadounidenses

El hermano de George Floyd -cuya muerte en manos de la policía desató una ola de protestas en todo el mundo-- pidió este miércoles al Congreso que ponga fin al sufrimiento de los afroestadounidenses y que avance con una reforma policial.



"Ya basta", suplicó Philonise Floyd ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja controlada por la oposición demócrata, en el marco de una audiencia tras la presentación de un proyecto de ley para una reforma de la Policía.

​

"Pongan fin al sufrimiento", dijo en su testimonio, un día después del funeral de su hermano en Houston. "Hagan los cambios necesarios para que las fuerzas del orden sean la solución y no el problema", pidió Philonise.



Dos días después de que los demócratas anunciaron un proyecto de ley para reformar la "cultura" dentro de la Policía para terminar con los casos de brutalidad y de racismo, este comité de la Cámara Baja --también controlado por la oposición-- va a analizar la situación.



El hermano menor de Floyd, que murió el pasado 25 de mayo en Mineápolis (Minesota) tras casi 9 minutos con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello, subrayó que su familiar "no merecía morir por veinte dólares", en referencia al supuesto billete falso de ese valor que el fallecido usó en una tienda y que provocó su detención.



"Les pregunto, ¿es eso lo que vale la vida de un hombre negro? ¿Veinte dólares? Estamos en 2020. Ya basta. La gente que marcha en las calles les está diciendo que ya basta. Sean los líderes que necesita este país y este mundo", afirmó Floyd.



Philonise pidió "enseñar" a los policías "lo que significa tratar a la gente con empatía y respeto". Foto: Bloomberg

"Quizás al dirigirme a ustedes hoy puedo lograr que su muerte no sea en vano, que no se convierta en otro rostro en una camiseta y otro nombre en una lista", dijo Philonise.



"No puedo decirles la clase de dolor que se siente cuando ves algo como esto. Cuando ves a tu hermano mayor, al que has admirado toda tu vida, morir. Morir rogando por que venga tu mamá", agregó.



"El nombre de George significa algo. Ustedes tienen la oportunidad hoy, aquí, para asegurarse de que sus nombres (como congresistas) también significan algo. Si su muerte acaba cambiando el mundo para bien, y creo que lo hará, creo que lo ha hecho, entonces murió igual que vivió", indicó Philonise.



Ante el debate nacional, la policía de Houston va a prohibir la inmovilización con asfixia y el cuerpo de Mineápolis va a ser desmantelado para ser reformado y refundado.



A nivel federal la Ley de Policía y Justicia --que cuenta con el apoyo de más de 200 legisladores demócratas-- busca crear un registro de los agentes que cometan abusos, facilitar el que sean juzgados y replantear los procesos de selección y entrenamiento.



Pero el futuro de este proceso es incierto si no logran sellar un apoyo de los republicanos que dominan el Senado, además de contar con el apoyo del presidente Donald Trump, que condenó la muerte de Floyd pero dio su apoyo expreso a la Policía.



El jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, anunció el martes que encargaría al senador negro Tim Scott que abordara esta reflexión.



AFP y EFE