Dos hermanas del sur de Florida (EE.UU.) continúan buscando el cuerpo de su padre, fallecido hace más de cuatro meses por la covid-19 y desaparecido durante un cambio de féretro que los investigadores no se explican cómo sucedió, aunque sí han confirmado que el cuerpo entregado a la familia no era el de su difunto, según un medio local.



Sarahdjie y Vanessa Monosiet, las dos hermanas que denunciaron el caso en septiembre pasado, ya han podido confirmar que el cuerpo del hombre que encontraron en el ataúd no era el de su padre, según una investigación basada en las piezas dentales del fallecido.



"Compararon los registros dentales y los resultados de ADN de cuando me hice la prueba de ADN el 27 de octubre" pasado, dijo este miércoles a Local 10 Sarahdjie Monosiet sobre los resultados parciales de una investigación todavía en curso.



El peritaje corre a cargo de la división de Funerales, Cementerios y Servicios al Consumidor, del Departamento de Servicios Financieros de Florida (CFO).



El pasado 28 de agosto, Edner Monosiet, de 71 años y padre de Sarahdjie y Vanessa, falleció en el centro médico Larkin Community Hospital, de South Miami, y "solo unas horas después", según ha trascendido, su cuerpo fue recogido por empleados de la funeraria Emmanuel Funeral Home.



El fallecido tenía "algunas condiciones de salud preexistentes" y contrajo la covid-19, lo que finalmente lo llevó a la muerte, según han narrado las hermanas, que durante el velorio hallaron en el ataúd el cuerpo de otro hombre.



La familia señaló que el cuerpo entregado tenía "varios centímetros" menos que Monosiet y no presentaba ciertas cicatrices que identificaban a su ser querido.

"Cuando vi el cuerpo, inmediatamente lo supe. Hacer todo esto y tener todas estas dificultades y ni siquiera tener el cuerpo correcto, eso es doloroso", dijo en septiembre Sarahdjie Monosiet.



El Larkin Community Hospital informó en un comunicado que solo una persona murió en sus instalaciones el 28 de agosto y, dado que no poseen una morgue, los empleados de la funeraria son los que se hacen cargo de los cuerpos de los fallecidos.



"¿Cómo abres un ataúd y me dices que este es mi padre, y te digo que no lo es?", reprochó dijo Vanessa Monosiet, según recoge el canal Local 10.



La familia Monosiet está pidiendo a los investigadores que no solo encuentren el cuerpo de Edner Monosiet, sino que también averigüen la identidad del hombre cuyo cuerpo le entregaron en el ataúd por error.



Su querella reclama además identificar a la entidad culpable de su "pesadilla".



Según la web de la división de Funerales, Cementerios y Servicios al Consumidor de CFO, su misión es "otorgar licencias a profesionales y entidades calificados en la industria" funeraria, "proporcionar información oportuna y precisa" y "mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestros procesos internos".



"Desafortunadamente, el ser querido de alguien está siendo manipulado, están jugando con él. (...). La Navidad fue terrible para todos nosotros y se pueden imaginar el dolor que todos estamos sintiendo", dijo Vanessa Monosiet.

EFE